Trump musí sprintovat, už je mu osmdesát. Jeho chování mě nepřekvapilo, říká Michopulos

Americký prezident Donald Trump ve středu podepsal nařízení o boji proti antisemitismu a zavázal se deportovat vysokoškolské studenty bez amerického občanství a další osoby, které se účastnily propalestinských protestů. „Myslím si, že to uspokojuje jeho voliče a že z toho nakonec nic nebude. Ti lidé nebudou deportováni. Narazí to na jiné právní problémy,“ domnívá se v pořadu Osobnost Plus spoluautor podcastu Kecy a politika Petros Michopulos. Osobnost Plus Praha/Washington 14:21 30. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle Michopulose je sice každý boj s antisemitismem dobrý, na druhou stranu ho Trump tímto rozhodnutím nevede. Prezidentovo rozhodnutí ale může fungovat jako vzkaz lidem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petros Michopulos, politický marketér, spoluautor podcastu Kecy a politika

„Proti tomu se asi nedá nic říct. Ale nemyslím si, že se mají státy – a obzvláště tak velké státy, jako je Amerika – řídit vzkazy,“ doplňuje někdejší politický marketér.

Trump ještě před svým zvolením sliboval, že po inauguraci se na jeden jediný den stane diktátorem. A skutečně od nastoupení do úřadu stihl podepsat velké množství exekutivních příkazů. Prezidentova rychlost Michopulose však nepřekvapila.

„Ve výsledku to nebylo tak diktátorské, jak avizoval. Donald Trump mě svým chováním po inauguraci nepřekvapil ničím. Opravdu jsem věřil, že to takto dělat bude. Musíme vnímat dvě věci. Za prvé je mu 80 let, tak prostě biologicky musí spěchat,“ vysvětluje.

‚Najdeme vás a deportujeme.‘ Trump chce vyhostit studenty zapojené do propalestinských protestů Číst článek

„Za druhé je sice zvoleným prezidentem na čtyři roky, ale fakticky má jenom rok dva, protože po dvou letech budou volby, midterms, které můžou dopadnout úplně jinak, než si představuje. V té chvíli se to celé zastaví, jemu zůstanou v ruce třeba jenom exekutivní příkazy a těmi se už tyto věci nedají řídit tak dobře,“ dodává.

„Trump proto musí sprintovat a přesně tak to udělal. Myslím si, že se na to připravoval on i jeho okolí. Spoustu věcí měli připravené dopředu. Ty dekrety nejsou právně tak složitá věc, takže pak už jenom podepisoval a podepisoval,“ odhaduje spoluautor podcastu Kecy a politika.

‚Nic kromě čepice‘

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš nedávno poznamenal, že program hnutí ANO je prý podobný Trumpovu programu. Mnoho věcí, které Trump dělá, je přitom přesný opak toho, co dělal Andrej Babiš jako premiér.

„Myslím, že problém je v tom, že Andrej Babiš ne, že neví, co má v programu Donald Trump a současná Republikánská strana. On ani neví, co má v programu hnutí ANO, takže těžko se mu to bude posuzovat. Větší rozdíl než mezi programem ANO a programem Trumpa snad ani nemůže být,“ myslí si Michopulos.

Před rozhovory o Ukrajině ‚hraje Putin Trumpovi na ego‘. Šéf Bílého domu drží páky, Evropa je v pozadí Číst článek

„Trump je klasicky americký pravicový izolacionista střihu třicátých let. Andrej Babiš je evropský národovecký konzervativní socialista. Oni spolu nemají společného nic kromě té čepice, kterou si Babiš dává na hlavu, aby obalamutil část populace, která žije ve stejném omylu, kdo je Donald Trump a jaké zájmy bude hájit,“ uzavírá.

Jak na inauguraci Donalda Trumpa reagoval český premiér Petr Fiala? Jak chce nový americký prezident zeštíhlit státní správu? A jaké šance na úspěch ve volbách má koalice Stačilo! a Kateřina Konečná? Poslechněte si celou Osobnost Plus ze záznamu v úvodu článku.