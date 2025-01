‚Najdeme vás a deportujeme.‘ Trump chce vyhostit studenty zapojené do propalestinských protestů

Americký prezident Donald Trump ve středu podepsal nařízení o boji proti antisemitismu a zavázal se deportovat vysokoškolské studenty bez amerického občanství a další osoby, které se účastnily propalestinských protestů. Příkaz cílí na studenty a aktivisty, kteří se zapojili do demonstrací proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy po teroristickém útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023. Píší o tom média. Washington 10:21 30. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé protestují na podporu Gazy v New Yorku, USA, 6. ledna 2025 | Foto: Adam Gray | Zdroj: Reuters

„Všem cizincům, kteří se účastnili prodžihádistických protestů, dáváme na vědomí, že v roce 2025 vás najdeme a deportujeme,“ oznámil Trump v informačním přehledu, který vydal Bílý dům.

„Také promptně zruším studentská víza všech příznivců Hamásu na vysokoškolských kampusech, které jsou zamořeny radikalismem jako nikdy předtím,“ uvedl americký prezident. Z informačního listu nebylo jasné, jak úředníci plánují stoupence Hamásu identifikovat.

Ministerstvo spravedlnosti přijme okamžitá opatření, aby „potlačilo prohamásovský vandalismus a zastrašování a vyšetřilo a potrestalo protižidovský rasismus na levicových, protiamerických vysokých školách a univerzitách“, uvádí se v přehledu.

Protesty proti izraelské ofenzivě v palestinském Pásmu Gazy a vysokým ztrátám na životech z řad civilistů v minulém roce otřásly americkými univerzitami od východního po západní pobřeží. Účastníci protestů požadovali, aby školy přerušily jakékoli vazby na Izrael i na firmy, které podle nich profitovaly z izraelské ofenzivy.

Porušení práva na svobodu

Podle právních expertů nové opatření poruší právo na svobodu projevu dané ústavou a pravděpodobně bude čelit právním námitkám.

„První dodatek (ústavy) chrání všechny osoby ve Spojených státech, včetně občanů cizích zemí na amerických univerzitách,“ uvedla Carrie DeCellová z Kolumbijské univerzity. Deportace těch, kteří nemají americké občanství, na základě jejich politických projevů by podle ní byla protiústavní.

Organizace If Not Now sdružující americké Židy, která podle svých slov organizuje svou komunitu „s cílem ukončit americkou podporu izraelského systému apartheidu“, příkaz odsoudila.

„Jsme znechuceni tím, že Trump a jeho antisemitští neonacističtí spojenci plánují deportovat studenty a další imigranty kvůli tomu, že protestovali proti útoku izraelské armády na Gazu, a zároveň omezují akademickou svobodu tím, že vyhrožují, že univerzitám odepřou miliardy z federálních fondů,“ uvedla skupina v prohlášení.

Layla Salibaová, palestinsko-americká studentka na Kolumbijské univerzitě, na sociálních sítích informovala, že protestující studenty ve středu večer monitorovala policie. „Přímo před branami Kolumbijské univerzity pořádají studenti pietní akci na počest Hind Radžábové.

Hind byla šestiletá palestinská dívka, kterou zabila izraelská armáda. Newyorská policie monitoruje a natáčí studenty, kteří přednášejí básně,“ napsala Salibaová na sociální síti X.

Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023, kdy ozbrojenci vedení palestinským teroristickým hnutím Hamás vtrhli do jižního Izraele, kde zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších zhruba 250 rukojmích unesli do Pásma Gazy. Izraelská armáda následně zahájila ofenzivu, během které zabila více než 47 000 Palestinců - údaje pochází od úřadů ovládaných Hamásem, který ale nerozlišuje mrtvé bojovníky a civilisty.