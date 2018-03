hudební nosič

22. 9. 2010 |Karel Veselý |Hudba

Newyorčan Tom Krell strávil poslední rok v německém Kolíně na místní univerzitě překládáním knihy o postkantovské filozofii. Do toho si ve volném čase hrál se samplerem a skládal delikátní narkotický lo-fi pop, který vypouštěl do světa pod jménem How To Dress Well.