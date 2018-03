16. 2. 2017 |Anna Kottová |Ekonomika

Ministr průmyslu Jan Mládek z ČSSD připravuje novelu zákona o elektronických komunikacích. Dokument nově obsahuje část, která lidem znemožní vyjednat si výhodnější ceny tarifů. Pokud by novela vstoupila v platnost, operátoři by už zákazníkům nemohli nabízet své služby za jiné ceny, než které mají v oficiálním ceníku. Český telekomunikační úřad návrh kritizuje. Změna by podle něj mohla zmrazit ceny, a ohrozit tak konkurenční boj na trhu. Ministerstvo opatření hájí tím, že dosavadní praxe je pro většinu zákazníků nespravedlivá. Informuje server Lupa.cz.