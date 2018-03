kybernetická bezpečnost

15. 2. 2017 |Daniela Brodcová |Zprávy ze světa

ROZHOVOR „Hesla jsou mou vášní už víc než 17 let. Zeptejte se mojí exmanželky, na světě není nikdo, kdo by se nedobrovolně o heslech dozvěděl více než ona,“ říká norský bezpečnostní poradce Per Thorsheim. Člověk, který "zná vaše příští heslo", jezdí po celém světě a přednáší o tom, jaká je cena osobních informací, a především - proč je tak důležité je v kyberprostoru chránit. „Nebojte se, ale buďte opatrní,“ vzkazuje v rozhovoru pro Zpravodajský web Českého rozhlasu.