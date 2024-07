OVĚŘOVNA: Lidé sdílí, že chce vláda zakázat mobily ve školách. Z titulku nebylo zřejmé, že nejde o Česko

„Zákaz mobilních telefonů: Vláda uvažuje o něčem, co se lidem nebude vůbec líbit.“ Tak zněl titulek zprávy z webu Události 24/7, na který iROZHLAS.cz upozornili čtenáři v rámci projektu Ověřovna. Odkaz na článek také někteří sdílí na sociálních sítích s nelichotivými komentáři směrem k vládě Petra Fialy (ODS) či poslancům. Má to ale háček - vůbec nejde o Českou republiku, což ale z článku na první pohled nebylo vůbec patrné. Praha/Londýn 5:00 14. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká Británie uvažuje o regulaci používání mobilů dětmi (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ačkoliv se nejedná o klasickou dezinformaci a ani dezinformační web, titulek byl minimálně zavádějící a takzvaně clickbaitový. Což dokazuje například jeden příspěvek ze sociální sítě X, ve kterém uživatel sdílí odkaz na článek mimo jiné s komentářem o „Fialově koaličním bor*elu“.

O Česko ve zprávě ovšem nešlo. Web Události 24/7 ve skutečnosti popisoval situaci ve Velké Británii, což bylo dohledatelné níže v textu. Redakce Událostí 24/7 po upozornění serveru iROZHLAS.cz titulek v polovině července změnila - doplnila do něj, že jde o Británii.

„Pro upřesnění jsme do nadpisu doplnili zemi, ve které se nad zákazem uvažuje. Ve článku jsou všechny informace zmíněné a čtenář se je bez jakékoliv snahy o mystifikaci dozví. To, jak čtenář nadpis pochopí a co se následně se článkem děje na sociálních sítích, neovlivníme a ani ovlivnit nemůžeme,“ uvedly Události 24/7.

Na sociálních sítích si už ale text žije vlastním životem.

Britský zákaz

V Británii skutečně, jak popisuje britská BBC, někteří poslanci z výboru pro vzdělávání doporučili budoucí vládě (diskuze proběhla ještě před nedávnými volbami), aby zvážila zákaz smartphonů všem mladším 16 let.

Podle zprávy výboru chytré telefony používají téměř všechny děti ve věku 12 let a například 79 procent dětí pod 18 let se na chytrých telefonech setkalo s násilnou pornografií. Zpráva také zdůrazňuje, že významně stoupá doba, kterou děti tráví u obrazovek, a že každé čtvrté dítě vykazuje známky závislosti na chytrém telefonu. Negativa tak podle poslanců převažují nad pozitivy.

Už na začátku roku školy v Anglii obdržely od úřadů pokyny, jak je možné mobilní telefony alespoň při vyučování omezit či zakázat. V Evropě k podobnému kroku už sáhli například v Itálii nebo Nizozemsku. K omezení telefonů ve vyučování vyzývá vlády i Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO. Podle ní může jejich nadměrné používání zhoršit studijní výsledky u dětí.

Jak je to v Česku

V Česku debata o zákazu či omezení používání telefonů minimálně ve školách probíhá, i když nijak koordinovaně. Názory odborníků se rozcházejí. „Podle některých studií má omezení mobilních telefonů ve školách přínos, ale jsou i výzkumy, které to nepotvrzují,“ uvedl například před časem pro Český rozhlas Plus Dominik Voráč z Univerzity Palackého.

„Na druhou mám zkušenosti jako pedagog a bavím se i s učiteli, kteří říkají, že omezení zavedli a osvědčilo se to, protože žáci spolu více komunikují, zahrají si hry, třeba ping-pong, o přestávce jdou na nádvoří školy na čerstvý vzduch a tak dále,“ popsal Voráč.

Jiného názoru je vedoucí vědeckého týmu z Masarykovy univerzity David Šmahel. „V našem reportu jsme zjistili, že se fakticky neliší děti, které mobil o přestávkách používají, a ty, které ho nepoužívají. Na školách, kde to je zakázáno i povoleno, děti podobně komunikují, podobně se pak soustředí v hodině a tak dále,“ přiblížil pro Český rozhlas Plus výzkumník.

Česká školní inspekce ve svém stanovisku dovoluje ředitelům základních škol, aby plošně zakázali používání chytrých telefonů ve vyučování, o přestávkách nebo volných hodinách, zákaz však musí být ukotven ve školním řádu. „Odebírání mobilních telefonů musí být účelné a přiměřené, je vždy potřeba takovou skutečnost opřít o školní řád,“ píše školní inspekce ve stanovisku.