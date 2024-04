Počet kybernetických útoků na české firmy se v březnu zdvojnásobil. Nejvíce jich míří z Ruska

Nové serverovny i kontrola dodavatelů. Firmy i stát se připravují na nový zákon o kyberbezpečnosti

Zákon přenáší do českého práva evropskou směrnici NIS 2, která by měla začít platit už na podzim letošního roku. Pokud to do října Česko nestihne, hrozí mu teoreticky i pokuta.