Evropská komise chce zvýšit odolnost nemocnic proti hackerům. Navrhuje vznik společného centra

Digitalizace zdravotnictví musí jít podle místopředsedkyně Evropské komise Henny Virkkunenové ruku v ruce s posilováním kybernetické bezpečnosti.

České nemocnice čelí až tisíci hackerských útoků ročně. Nezabrání jim ani nový kybernetický zákon Číst článek

Komise proto v novém akčním plánu vyzývá členské státy, aby do této oblasti investovaly více peněz. Státy by také po nemocnicích měly aktivně požadovat údaje o útočnících, kteří chtějí výkupné, aby mohla policie co nejrychleji případy řešit.

Množství kybernetických útoků v celé Evropské unii narůstá. Jen v Česku se v posledních letech stalo terčem útoků několik zdravotnických zařízení, včetně nemocnice v Benešově, kterou v roce 2019 hackerský útok zcela ochromil.