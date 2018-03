mezinárodní den

24. 4. 2012 | mad, Drahomíra Bačkorová |Regiony

24. dubna má svátek svatý Jiří, který je patronem skautů a skautek, kteří proto dnešek považují za svůj významný den a do škol a do práce půjdou se skautským šátkem. V Pardubicích navíc otevřou nový skautský dům. Čekali na něj celých osm let.