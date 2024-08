Motají se jim ruce, když otevírají konzervy a nevidí na střih nůžkami. Leváci slaví svůj Mezinárodní den

Co mají společného Barack Obama, Albert Einstein, Paul McCartney a Jimi Hendrix nebo Franz Kafka? Přinejmenším to, že byli nebo jsou leváky. Přibližně deset procent lidí na světě používá přednostně svojí levou ruku. V úterý tito lidé slaví svůj Mezinárodní den, který vznikl ve Velké Británii v roce 1976. Měl praváky upozornit na každodenní potíže leváků – a to i při obyčejných činnostech, jako je otevírání konzerv nebo stříhání papíru. Reportáž Londýn 7:43 13. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi leváky patří například bývalý americký prezident Barack Obama (archivní foto) | Zdroj: Reuters

„Vezmi si obyčejný otvírák na konzervy, je konstruován tak, že levou rukou svíráš kleště a pravou otáčíš kličkou. Ale zkus to dělat obráceně. Zkus to držet pravou a levou otáčet. Přesně tak to musíme dělat my leváci. Za chvíli se ti zamotají ruce,“ popisuje Keith Milsom každodenní peripetie leváka.

Přiznávám, že mě nikdy nenapadlo, že tak běžné věci, jako je otvírák na konzervy, vývrtka nebo škrabka na brambory, jsou designované pro praváky a levákům mohou působit problémy.

Za práva leváků bojuje ve Velké Británii klub, který je sdružuje. Už před půl stoletím byl dokonce v centru Londýna otevřen obchod, který se specializoval výhradně na zlepšováky určené levákům. Dnes už je zavřený, ale prodej se přesunul na internet. A největší hit? Nůžky pro leváky.

„Nůžky mají nože zkřížené obráceně, takže se s nimi konečně dobře stříhá a na střih celou dobu pěkně vidíš,“ libuje si Lauren.

V jedné věci mají přece jen leváci, oproti pravákům, ve Velké Británii výhodu, totiž při řízení auta. Protože volant je vpravo, levou rukou se nejen řadí rychlosti, ale i ovládá celá palubní deska. Což může pravákům, zvyklým mít levačku spíše pro okrasu, činit z počátku nemalé potíže.