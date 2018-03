25. 9. 2015 |Štěpán Macháček |Zprávy ze světa

Saúdská vláda musí podle Íránu přijmout odpovědnost za čtvrteční tragédii na pouti v Mekce. Prohlásil to íránský duchovní vůdce Alí Chameneí. V tlačenici zemřelo také více než sto Íránců. Celkově si incident vyžádal přes sedm set obětí z řad muslimských poutníků. Čtvrtek se tak stal nejtragičtějším dnem pouti do Mekky za posledních 25 let.