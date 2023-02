Stále je šance někoho vyprostit, zdůrazňuje kynoložka. Jak záchranářští psi pomáhají v Turecku?

Turecko a Sýrii postihlo rozsáhlé zemětřesení a záchranáři hledají osoby uvězněné pod troskami. Pomáhají jim při tom záchranářští psi, kteří lezou i po třicetimetrových hromadách suti. A k tomu je potřeba speciální výcvik, který začíná už u dvouměsíčního štěněte. „Trvá dva až pět let, než si pes utvrdí chuť najít člověka v jakýchkoliv podmínkách,“ potvrzuje kynoložka Judita Vyskočilová. Rozhovor Praha/Ankara/Damašek 21:09 8. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Stres a hrůza z toho, co jste zažili, ta přijde, až když je hotovo,“ říká kynoložka | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Kdo vyhledává v sutinách domů v Turecku? Jací psi to jsou?

Rasa u psů záchranářů nehraje roli, jsou tam ohaři, ovčáci, maliňáci, je spousta velice šikovných záchranářek borderek i u horské služby. Takže nezáleží na plemeni, ale na tělesné stavbě, zdatnosti, čichovém ústrojí a ochotě s člověkem spolupracovat.

Psi výcvik zvládají velice dobře, pokud jsou fyzicky i mentálně v pořádku, ale pro psovoda je to velice náročné, přiznává kynoložka Judita Vyskočilová

Jakým způsobem se pes a kynolog chrání v hromadách sutin?

Důležité je umět vycvičit psa a být fyzický zdatný. Ale ještě důležitější je mít zázemí, vždycky musí být za psovodem a za psem někdo, kdo mu řekne – pozor, tady to může být nebezpečné. Takže pohyb musí střežit ten, koho máte za zády.

Jak se pes cvičí na extrémní podmínky – na prach, hluk, na to, že tam je spousta jiných psů a lidí, že tam jsou zvuky, které psovi mohou být nepříjemné?

Postupně. My záchranáři máme specifikum, že naložíme dvouměsíční štěně od chovatele do auta, ze kterého už celý život nevyleze, je to jeho druhý domov. A jezdí se po zbouraných barácích, po lese, lavinách, po soustředěních…

Je ještě šance?

Zemětřesení v Turecku a Sýrii bylo v pondělí. Je ještě šance najít někoho živého?

Určitě je šance, na jednu stranu je hrozné, že je mráz, který ztěžuje a znepříjemňuje práci psům i lidem, na druhou stranu je větší šance, že ti, kteří jsou tam uvěznění, mohou přežít – mráz pomáhá těm, co přežívají, protože zpomaluje funkce.

Kynoložka Judita Vyskočilová, Lucie Výborná a pes Jarin ve studiu | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

V roce 1999 jsme se do Turecka po zemětřesení dostali velice pozdě, začínali jsme hledat až osmý den, přesto jsme jedenáctý den dokázali najít živou osobu.

Jak vlastně funguje odměna? Když se psem najdete pach, pes ho označí, ale vy už musíte dál. Kdy dostane odměna?

Když označí místo. A nikdy to není tak, že označí místo jeden pes. Praxe je taková, že pokud pes označí místo, je tam vždycky druhý psovod se psem, který vysílá psa k prohledání stejného prostoru.

A v ten okamžik, kdy je nález potvrzen druhým psem, teprve potom končí práce psovoda a pokračuje se dál.

Za každý nález je pes odměněn. Odměny jsou balonky, hračky. Ale je to o vztahu psovoda a psa. Mám zkušenost, že obdiv, který k němu máte, lásku a povzbuzení, že jste šťastní, že vám místo označil, psovi v tu chvíli stačí.

Výcvik pro záchranu

Jak se psovod, kynolog, srovnává s lidským neštěstí, které nemůže minout?

Člověk od člověka, je to jiné. Já to mám tak, že člověk je tam pro práci, vnímáte to, jak vám pes pracuje, vnímáte, aby se vám nic nestalo, soustředíte se na výkon. A stres a hrůza z toho, co jste zažili, ta přijde, až když je hotovo.

Když budu mít štěně, které bude vhodné pro záchranařinu, jak bude vypadat postupný výcvik krok za krokem, než se dostane do toho, že bude moci odletět do Turecka, kde bude pomáhat?

V první řadě je potřeba, aby si zvykal na lidi, aby si zvykal na různá prostředí, aby znal přepravní boxy na psy, aby se nebál auta a přepravy v autě.

A důležité je, aby štěkal a nebál se různých povrchů. Naučí se postup, kdy se vyplatí štěkat, následuje odměna. Trvá dva až pět let, než si pes utvrdí chuť najít člověka v jakýchkoliv podmínkách.

Když přemýšlím o lidech, kteří jsou za Českou republiku v USAR týmu, který pracuje v suti a hledá... Mají ti lidé něco společného?

Mají chuť pomáhat, mají obrovský vztah k psům a jsou vedeni snahou najít. To mají všichni, ať jsou to hasiči, policisté, vojáci, tohle tam vždycky je.

Kdy se kynoložka Judita Vyskočilová dostala k práci psovoda, který vyhledává oběti v troskách? A jak se psi učí, s kým být kamarád a koho spíš hlídat? Poslechněte si celý rozhovor.