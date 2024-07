Česká olympijská kolekce sklízí uznání z celého světa. ‚Jsou to neuvěřitelné emoce,‘ říká návrhář Černý

Nejvýraznějším prvkem kolekce, kterou designér Jan Černý avizoval jako „brutálně speciální“, je plášť spojující český baloňák a ve Francii oblíbený trenčkot. Národní barvy jsou posunuté do temně modré, tlumené červené a krémově bílé. Mezi detaily na oblečení pak lze najít vlajku či nápisy CZE. Pánské i dámské modely jsou spíše ve sportovním stylu.

„Magazín Time, největší společenský magazín na světě, nás zařadil mezi top tři kolekce. Jsme titulní fotka článku. Tam je ta moje kolekce, když Time píše o módě na olympiádě. To je prostě neuvěřitelné,“ říká český umělec s pokorou a nadšením, že ho úspěch kolekce motivuje k další tvorbě.

„Pro mě jsou to úplně neuvěřitelné emoce, obří euforie. Jsem designér, ne sportovec. Nikdy jsem si nedovedl představit, že pojedu na olympiádu, a jsme tady. Ta moje práce je zdá se velmi respektovaná ve světě a i mezi Čechy a v Českém domě to byla brutální euforie. V jeden moment jsem si prostě lehl na pódium a jenom jsem to vstřebával, protože to byl nádherný moment,“ vysvětluje Černý, tvůrce oblečení, ve kterém Češi pluli po Seině.