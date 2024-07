Jak se chovat ve vedrech? ‚Hodně pít, nepřejídat se a zůstat ve stínu,‘ radí lékař

Česko v nadcházejících dnech čekají tropické teploty, na jihu Moravy se očekává i 35 stupňů Celsia. Odborníci doporučují zůstat ve stínu a vyhnout se fyzické aktivitě. „Dobré je hodně pít a nejíst těžká jídla,“ radí vedoucí lékař třetí interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Lukáš Zlatohlávek v rozhovoru pro Radiožurnál Praha 11:58 27. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko v nadcházejících dnech čekají tropické teploty, na jihu Moravy se očekává i 35 stupňů (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co jste už vy osobně udělal pro to, abyste se na ten dnešní horký den připravil?

Dal jsem si studenou sprchu a plánuji, že posnídám lehkou snídani, pravděpodobně ovoce s jogurtem. Připravím si PET lahev, abych měl přehled, kolik toho za den vypiju.

A teď pojďme možná trošku obecně, jak se v tom dnešním vedru chovat. Na většině území to nebude nic šíleného, ale na jižní Moravě se očekává až 35 stupňů Celsia. Připomeňte nám, prosím, základní pravidla, jak se v takovém počasí chovat?

Obecně bychom měli vypít zhruba 30 až 40 mililitrů na kilogram hmotnosti. To znamená konkrétně třeba u 70kilového pacienta zhruba dva až čtyři litry. U 100kilového člověka jsou to tři až čtyři litry.

A neměli bychom plánovat velkou fyzickou aktivitu, protože v extrémních vedrech to opravdu není vhodné.

Pokud se jí ale nevyhneme, měli bychom opravdu důrazně dodržovat pitný režim a chránit se před slunečním zářením. Například pokrývkou hlavy nebo ve stínu stromů. Prostě nebýt na přímém slunci.

Kdy do nemocnice?

Pro koho jsou vedra nejvíc nebezpečná? Kteří pacienti by ideálně asi třeba vůbec neměli vycházet z domu?

Jako vždy jsou to běžné rizikové skupiny. Pacienti s onemocněním srdce, diabetici nebo lidé s kumulací více onemocnění by toto počasí měli přečkat někde v chládku.

Už jste mluvil o tom, kolik bychom toho dnes nebo vůbec v nějakém dalším letním dnu měli vypít, ale co se týká jídelníčku, můžete i tady dodat nějakou radu?

Rozhodně bychom si neměli dávat těžká jídla. Pokud si dáme salát, nebude to na škodu. Opravdu bychom se dnes neměli přejídat, protože nám pak bude nejen fyzicky, ale i psychicky špatně.

Když už se někomu opravdu špatně udělá, jak poznáte, že jde o problém, který ještě lze vyřešit doma a kdy už je třeba jet do nemocnice nebo si rovnou zavolat sanitku?

Nechci zbytečně vyvolávat paniku, abychom nezatěžovali náš zdravotní záchranný systém. Pokud někomu bude špatně a bude se cítit slabý, měl by si jít lehnout a po douškách pít tekutiny. Taky by u sebe měl mít někoho, kdo mu kdyžtak zavolá pomoc.

Pokud je ale sám a má pocit, že zkolabuje, tak si může zavolat záchranku a ta ho buď odveze do nemocnice, nebo poradí, co dělat.

A například na koupalištích je vždy plavčík nebo někdo jiný, který nasměruje, co dělat dál.

