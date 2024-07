‚Nemůžu dostat úsměv z tváře.‘ Seemanová v rozplavbě vylepšila český rekord na sto metrů motýlek

Přesně o čtvrt sekundy nový český rekord, 57,5 vteřiny. V rozplavbách hádám velice příjemný čas.

Určitě super, nemůžu dostat úsměv z tváře, je to neskutečné. Věděla jsem, že tu bude hodně lidí, ale už na ranní rozplavbě mít plný stadion je neuvěřitelné. Vždy mám sluchátka, fakt jsem se soustředila, ale pak jsem si je sundala, a jak lidé začali řvát, tak jsem měla skoro slzy v očích. Jsem ráda, že jsem tu energii na ráno posbírala a dala jsem osobní i český rekord. A hlavně že jsem v semifinále, to je neuvěřitelné, mám radost.

ONLINE: Seemanová v motýlku postoupila do semifinále, české tenistky kvůli dešti nehrají Číst článek

Trenér Luka Gabrilo my v minulých dnech říkal, že poslední dny se kvůli místní dopravě a leteckému přesunu nedaly úplně kontrolovat. Jak jste se cítila, co se týče fyzických sil, když jste šla na start?

Po příletu se mi ta nálada a forma stupňovala. Dny po příjezdu mám vždy horší a je těžší se dostat zpátky do té zóny, opravdu se soustředit. Autobusy a hodina a půl na bazén vám trochu zamíchají karty. I to byl ale ten důvod, proč jsme tu byli takhle včas a zkusili jsme si všechny varianty. Jet taxíkem, nejet taxíkem, jet autobusem a myslím si, že to dopadlo tak, jak mělo. Je fajn vidět, že se každý den cítím ve vodě lépe a ten delfín to jen potvrdil. Tam už člověk nemá co vymýšlet, ta forma se prostě neztratí.

Vaše hlavní trať je 200 metrů volným způsobem. Tím, že se stovka plave první den a dvoustovka začíná druhý den, tak to vybízí k tomu, že jste si to dnes chtěla zkusit, osahat bazén. Berete to tak? Nebo ve chvíli, kdy z devátého místa postupujete do semifinále olympijských her, už tušíte, že by se to dalo přehodnotit? Že ta role stovky motýlek bude vyšší?

Jak jste říkal, dvoustovku mám hlavní. Stovka pro mě byla o tom si to užít, začít ten šampionát tak, aby se mi jelo dobře, abych si zkusila call room, jestli je tam teplo, nebo zima. Abych se rozkoukala, pozdravila s diváky, opravdu taková zkouška. Jsem strašně ráda za to, že jsem mohla jet. I kdyby to nedopadlo, jak to dopadlo, tak bych si z toho nic nedělala. Bylo to opravdu o tom si to zkusit, osahat si bazén a tohle je jen plusový bod.