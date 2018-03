13. 11. 2016 | ČTK |Hokej

Český hokejový útočník Petr Straka v NHL nově patří New Jersey. Devils získali čtyřiadvacetiletého plzeňského odchovance z Philadelphie výměnou za výběr v sedmém kole draftu v roce 2017 či 2018. V novém působišti byl Straka hned poslán na farmu do Albany do nižší AHL.