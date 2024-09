S mistrovstvím světa se to nedá srovnávat. I tak se těším na domácí fanoušky, říká Palát o NHL v Praze

Za týden začne v Praze nová sezona NHL. A pokud se nic zásadního nestane, bude to minimálně s jedním Čechem. Za New Jersey hraje Ondřej Palát a vzhledem ke svým zkušenostem není tím, kdo musí před sezonou bojovat o sestavu. Jeho tým se utká s Buffalem. Budou to tedy dva týmy, ve kterých historicky hráli ti nejznámější Češi v nejprestižnější soutěži. Jaký tábor fanoušků bude mít na tribunách převahu? Praha 11:10 27. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Palát v dresu New Jersey Devils (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

„Vůbec netuším. Sám jsem zvědavý. V Buffalu byl dlouho Hašek, v New Jersey Eliáš a potom ‚Židla‘ a Jarda. Troufnu si říct, že trochu víc dresů bude New Jersey Devils. To je takový můj tip, protože tam bylo víc českých hráčů,“ tipuje Palát.

„Židla“ a Jarda jsou Židlický a Jágr, kromě toho zmíněný Eliáš a nejlepší roky zase zažil v Buffalu Dominik Hašek. Být takový zápas v éře nejlepších Čechů, hala by v Česku jistě burácela. Jenže když Hašek chytal v Buffalu, O2 arena ještě nestála. Teď je tu po dvou letech znovu dvojzápas NHL.

„Očekávám dobrou atmosféru, rozhodně ale neočekávám atmosféru jako při mistrovství světa. Týmy tam svoje fanoušky budou mít, ale bude to něco jiného. Nedá se to srovnávat, bude to něco specifického. NHL v Evropě je specifická, jak jsou tam bubny, lidi skáčou na nohou, tak je to něco jiného,“ říká na dálku ze Spojených států Ondřej Palát.

Průvodce Prahou

Na led O2 areny se dostane poprvé od chvíle, kdy v květnu sotva chodil po ledě plném zlatých konfet při oslavách titulu mistrů světa. Teď bude jako rodák z Frýdku-Místku provádět spoluhráče z New Jersey Prahou. „Během pondělí a úterý je tam trochu provedu a zajdeme na večeři. Prahu znám. Mám tam byt, takže tam v létě trávím dost času,“ popisuje Palát.

O čtyři měsíce dřív mu asi víc zvonil telefon s prosbami o lístky na domácí mistrovství světa. Teď ty, co má, rozdělí mezi nejbližší. „Mám patnáct až dvacet lístků na každý zápas. Těším se, že uvidím rodinu a kamarády,“ dodává útočník New Jersey Devils.

Palát přiletí s New Jersey do Prahy po víkendu. Buffalo už v Evropě je, aby stihlo přípravný zápas v Mnichově. Zápasy NHL v Praze mezi New Jersey Devils a Buffalo Sabres se budou hrát v pátek 4. a v sobotu 5. října v O2 areně.