New Jersey a Buffalo jsou velmi podobné týmy. Talent vepředu, velká a silná obrana vzadu, popisuje Eliáš

V libeňské O2 areně v pátek zápasem Buffala Sabres a New Jersey Devils začne nová sezona NHL. Oba týmy už se týden připravují v Praze a u kabin nebo ledu jsou vidět i velké hvězdy minulosti obou celků. Jednou z nich je i Patrik Eliáš, který celou kariéru v NHL odehrál právě v dresu Devils.

„Fantastický, skvělý pocit, jsem rád. Jsem pyšný, že tady jsou. Jsem vděčný, že s nimi opět můžu trávit čas, veškeré jejich aktivity. Jsem s nimi u ledu, byl jsem na týmovém focení. Takže si toho nesmírně vážím a těším se, co předvedou,“ vyhlíží Eliáš.

V NHL odehrál 1240 zápasů a všechny v dresu New Jersey, kterému pomohl ke dvěma Stanley Cupům. Jeho dres s číslem 26 byl vyřazen a vyvěšen ke stropu haly Devils. Přesto, že už je to osm let, co odehrál poslední zápas, má o aktuálním týmu podrobné informace.

„V obraně máme mnohem větší, silnější kluky, což nám trošku chybělo. Máme nového gólmana, brankářská dvojice se mi jeví lepší, než byla v minulosti. Jacob Markström je vynikající, bude to o jeho výkonech. Přišla změna na postu trenéra, takže také nový systém. Chce to chvilku času, každopádně věřím, že si zápasy užijeme,“ těší se na pražská utkání New Jersey proti Buffalu Eliáš.

Jednoho z hráčů ale bude sledovat nejvíc, a to sice mistra světa Ondřeje Paláta. „Je prototypem staré školy Devils. Je to kluk, který všemu dává 120 procent každý den. Jako trenér se na něj můžete spolehnout ve všech situacích. Je správný lídr, protože vede tým svými výkony a přístupem. Je jedním z nejlepších hráčů NHL hlavně komplexností, kterou předvádí. Takže jsem pyšný a šťastný, že je v Devils,“ říká Eliáš.

Devils arrived for practice - and there’s the legendary Patrik Elias pic.twitter.com/CrO49YgWce — Mike Morreale (@mikemorrealeNHL) October 2, 2024

Tipovat výsledek úvodního duelu sezony ale bývalý hráč New Jersey nechce a má pro to dobrý důvod. „Nechci tipovat výsledek, protože oba týmy jsou si velmi podobné. Talent vepředu, velká a silná obrana. Věřím, že oba týmy budou chtít začít vítěznou vlnu. Protože ať chcete, nebo ne, je to show, je to propagace NHL v Evropě. Ale jde o body a toho si jsou vědomy oba týmy,“ říká Eliáš.

New Jersey odehraje v Praze s Buffalem dvě utkání. To první už v pátek se začátkem krátce po 19. hodině. Druhý zápas se bude hrát v sobotu od 16.00.