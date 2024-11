Slovenský talent Nemec v New Jersey strádá. ‚Trenér mu nevěří, pomohla by výměna,‘ myslí si novinář

Vedení New Jersey Devils rozhodlo, že talentovaný slovenský obránce Šimon Nemec poputuje do nižší soutěže AHL, kde nastoupí za rezervní tým Utica Comets. Rozhodnutí přichází po několika zápasech, které dvojka draftu 2022 proseděl na tribuně v roli zdravého náhradníka. „Upřímně řečeno, standard a očekávání pro každého hráče jsou mnohem vyšší,“ uvedl v tiskové zprávě na adresu Nemce trenér Devils Sheldon Keefe. New Jersey 20:24 10. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský obránce New Jersey Šimon Nemec | Foto: Bruce Bennett | Zdroj: Profimedia

Poslední zápas v této sezoně NHL, ke kterému Nemec nastoupil, se datuje k 23. říjnu, kdy New Jersey prohrálo s Tampou Bay 8:5. Nemec si v daném utkání dokonce připsal asistenci na gól Tima Meiera.

Poté následovala štace osmi zápasů, které Nemec strávil na tribuně jako zdravý náhradník. Nakonec talentovaný obránce zamířil do rezervního týmu Utica Comets v nižší soutěži AHL.

„Nemec je velmi chytrý hráč, dobře vidí hru, má slušnou postavu a dobře přihrává. Rozhodně je více ofenzivní obránce. Někdy mu byl vyčítán horší pohyb, ale myslím, že se v tom zlepšil. Určitě není vysloveně dynamický, ale nezaostává,“ popsal pro server iROZHLAS.cz přednosti dvojky draftu 2022 slovenský hokejový expert Matej Deraj ze serveru Šport.sk.

Na tiskové konferenci po sobotním zápase s New Yorkem Islanders se hlavní trenér Devils Sheldon Keefe vyjádřil i k situaci se slovenským obráncem a jeho přesunu do AHL.

„Máme šest obránců, které máme rádi a hrají každý den. A zůstali zdraví. Šimon potřebuje začít hrát, to je ta nejdůležitější věc. Upřímně řečeno, standard a očekávání pro každého hráče a pro celý náš tým jsou mnohem vyšší,“ prohlásil na tiskové konferenci trenér Keefe.

Celé vyjadrenia trenére NJ k poslaniu Šimona Nemca na farmu.



: @NJDevils pic.twitter.com/rPxMrsaS8V — Martin Toth-Vaňo (@Totik96) November 9, 2024

Podle novináře Deraje ale klub, který v posledních šesti letech jen jednou postoupil do vyřazovacích bojů, neposkytl Nemcovi dostatečnou důvěru a celá situace je ze strany New Jersey chaotická a špatně vykomunikovaná.

„Nemec Keefovi příliš nesedí a nevěří mu. Jako by si neuvědomoval, koho vlastně má v týmu. Je v samotném zájmu klubu, aby se řádně rozvíjel,“ oponuje hlavnímu trenérovi Deraj.

„Tím, že ho na začátku sezony zařadili do třetí dvojice k Seamusovi Caseymu, ho postavili do krajně nevýhodné pozice. Aby ukázal své silné stránky, měl hrát s defenzivněji laděným bekem, kterým Casey není. To prostě není rozumné, měli to vykomunikovat lépe. Navíc ho ani nenasadili na přesilovku,“ popisuje problém mezi Keefem a Nemcem Deraj.

Pomůže výměna?

Kanadský novinář ze serveru Radio Canada Marco Normandin přišel s informací, podle které se mělo vedení Montrealu Canadiens doptávat na dostupnost obránce k případné výměně. Canadiens od začátku sezony shání pravorukého ofenzivního obránce a tím by mohl být právě Nemec.

V Montrealu by se tak mohl sejít s útočníkem Jurajem Slafkovským, který při draftu nováčků v roce 2022 šel na řadu o jednu pozici před Nemcem.

Trojice slovenských hokejistů na draftu 2022 - zleva Šimon Nemec, Juraj Slafkovský a Filip Mešář | Foto: ČTK/AP | Zdroj: Profimedia

„Výměna by mu mohla teoreticky pomoct. V minulé sezoně ukázal, že v NHL hrát může. Nevím, jestli mu zápasy v AHL něco dají. Určitě to nepomáhá jeho mentální stránce, loni se ukázal dobře a najednou mu nevěří. Ale nemyslím si, že je výměna reálná, New Jersey mu navíc svým chováním dost snížili cenu,“ dodává Deraj.

Šimon Nemec už zvládl za Uticu odehrát první zápas, rezervnímu týmu New Jersey však k výhře nepomohl - Utica prohrála v sezoně i desátý zápas, tentokrát s Clevelandem 2:3.