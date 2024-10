Rousek s Kulichem v roli průvodců po Praze. Hráčům Buffala ukázali Pražský hrad nebo Karlův most

Nejen centrum Prahy, ale také cestu mezi Libní a Strašnicemi znají hokejisté Buffala a New Jersey před pátečním startem NHL. Během volného dne se mohli jít podívat po památkách, pak ale museli znovu na trénink. V O2 areně se oblékli do výstroje a autobusem vyrazili na led do Strašnic. Praha 10:37 3. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Rousek | Zdroj: Profimedia

Zmizeli hráči a výstroje, ale třeba kustod Buffala v hale zůstal a brousil brusle. A pak se začli trousit hráči zpátky do šatny. V plné výstroji, jen měli hokejku přes rameno a na ní navlečené brusle. Vypadali jako když jdou z rybníka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak Jiří Kulich a Lukáš Rousek prováděli spoluhráče z Buffala Prahou

„Úplně všechno, jen brusle si vezmeme do ruky a oblékneme si je v šatně. Není to nejpohodlnější, ale občas to tak je. Když byl covid, tak jsme jezdili se Spartou autobusem do Příbrami. Už jsem to párkrát zažil, naštěstí teď jedeme dopravou nějakých patnáct, dvacet minut. To se dá v pohodě vydržet,“ říká druhý bojovník o sestavu Buffala. Lukáš Rousek, který ze Spojených států přicestoval v podstatě úplně domů, do šatny, kterou z působení z pražské Sparty dobře zná.

„Sparta mě vychovala pro dospělý hokej, Letňany zase pro dospělý hokej v Česku. Je to krásný pocit být zase v šatně, ve které člověk vyrůstal. Dopředu jsem nevěděl o tom, zda budeme mít šatnu Sparty. Vždy jsem jako nejmladší seděl vedle dveří, tak jsem otevíral a zavíral trenérům,“ vzpomíná Rousek.

Jako turisté

Nejen po Praze tak hokejisté cestovali, přesun čekal i Rouska v bývalé šatně Sparty, teď Buffala. A Jiří Kulich je teď na místě pro sparťanské bažanty, tedy hned u dveří. Než se naplno začnou týmy věnovat startu NHL, byl ještě čas nejen na přesuny v šatně, ale i po Praze a ne nutně za tréninkem. Proč nebýt jako cizinec - hokejista - na chvíli turistou?

„Jsou z toho úplně unešení. Všude, kam jedeme autobusem, tak koukají a užívají si to. Byli nadšení z Karlova mostu nebo Pražského hradu. Byli jsme se podívat i na Malé Straně, u orloje, muzea iluzí a prostě na nejznámějších místech,“ popisují Rousek s Kulichem, kde všude provedli zámořské hráče.

Jejich Buffalo rozehraje sezonu v pátek 4. října v O2 aréně proti New Jersey Devils v 19 hodin, druhý zápas sehrají stejní soupeři v sobotu 5. října od 16 hodin.