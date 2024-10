Rodina je na prvním místě. Vyhráli jsme pro Ondru a jeho dítě, říkal útočník Tatar o Palátovi

I bez Ondřeje Paláta dokázalo New Jersey porazit v zápase NHL v Praze i podruhé Buffalo. Český útočník musel po prvním duelu odletět do zámoří, aby byl u porodu svého druhého potomka. Hráči Devils se shodli, že rodina je prioritou a situaci kolem českého útočníka respektovali. Praha 22:49 5. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský útočník Tomáš Tatar z New Jersey Devils bojuje o puk v zápase proti Buffalu Sabres | Zdroj: TASR/Profimedia

„Jasně, že jsme to chtěli vyhrát pro něj. Máme jasno, že je rodina na prvním místě. Jsme rádi, že má takové starosti a všichni tomu rozumíme. Máme to úplně stejně a rodina je vždy na prvním místě,“ usmíval se po utkání, které Ďáblové vyhráli 3:1 kapitán týmu Nico Hischier.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si hokejisty New Jersey Devils po vítězství nad Buffalem Sabres

Ondřej Palát po pátečním utkání odletěl do Států a ještě před druhým zápasem informoval tým, že se vše podařilo a dítě i žena jsou v pořádku. Téhle situace využil i Patrik Eliáš.

„Měl jsem tu čest říkat sestavu klukům v kabině. Je to u nich taková tradice. Samozřejmě chcete říct něco smysluplného a motivovat je. Využil jsem situace a snažil se je motivovat, aby právě zvládli utkání i kvůli němu. Kluci to v sobě určitě mají, ale jen zmínka o tom, že by určitě chtěl být s nimi, pomůže,“ vysvětluje Patrik Eliáš, legenda týmu Devils.

Výhra pro rodinu Paláta

Všem Ondřej Palát na ledě chyběl a proto opravdu chtěli vyhrát pro něj. „Je to jeden z našich lídrů a pro mě jeden ze známých kamarádů. Zkušenosti, které přinesl do týmu, jsou obrovské. Jeho přítomnost je důležitá. Rodina je v těchto situacích ale prioritou. Všichni tomu rozumíme. Dá se říct, že tahle výhra byla věnována Ondrovi a jeho rodině,“ říká Tomáš Tatar, který byl hodně namotivovaný, ale přes několik šancí se mezi střelce zápasu neprosadil.

„Jsem šťastný, že to klukům padlo. Já tam spálil nějaké tutové šance, ale nevadí to. Dvakrát se vyhrálo, tak snad to půjde tak i dál,“ přeje si Tomáš Tatar. Další zápas čeká New Jersey 11. října, to už ale na domácím stadionu proti Torontu a tam už by u toho měl být i Ondřej Palát.