Gretzky je pro mě nejcennější podpis. Chybí mi bratři Hughesovi a Crosby, říká vášnivý sběratel autogramů

Asi 80 tisíc podpisů a jména jako Gretzky, Lemieux nebo Jágr. Taková je kolekce slovenského sběratele Karola Blesáka, který zavítal na start hokejové NHL do Prahy. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradil, koho stihl potkat před utkáním Buffala Sabres proti New Jersey Devils. Praha 17:24 5. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U rozlučky Wayna Gretzkyho v Madison Square Garden byl i Jaromír Jágr (archivní foto) | Zdroj: Reuters

Jaké hokejové osobnosti už jste ulovil pro podpis?

Mám Nicklase Lidströma, Martina Brodeura, Jari Lehtonena a plno českých hokejistů. Před chvílí jsem tu měl Slavomíra Lenera. Jinak jsem nasbíral skoro celý tým Buffala a New Jersey samozřejmě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si sběratele podpisů Karola Blesáka při návštěvě zápasů NHL

Máte v hlavě obličeje všech slavných světových hokejistů?

Jardu Jágra pozná každý. U Rouska už je to složitější, toho každý nepozná. Když je třeba někde patnáct sběratelů, tak deset z nich ho pozná.

Kdo je nejvýznamnější hokejista, kterého máte podepsaného v archu?

Wayne Gretzky.

Kde jste na něj narazil?

Napsal jsem mu dopis a přišla mi odpověď. Podobným způsobem mám zkušenost s Mario Lemiuxem. Osobně je pro mě ale top setkání s Martinem Brodeurem, stejně jako v Česku je jednička Dominik Hašek. Pak jsem ještě klasicky sehnal slovenské hokejisty - Žigmund Pálffy, Miroslav Šatan a Peter Bondra.

Máte v hlavně ještě nějaké jméno, které chcete sehnat?

Z New Jersey Devils mám problém sebrat Hughesovi. Jeden tu není, protože je zraněný. Druhý, který hrál, není ochotný se podepisovat. Třetí Hughes, který je ve Vancouveru, tak toho také ještě nemám ve sbírce. Chybí mi tedy bratři Hughesovi a také Sidney Crosby. To jsou čtyři jména, která mi chybí.

Jakého hokejistu jste zvládl odchytit a víte, že ostatní sběratelé se k němu nedostali?

Ze slovenských hráčů mám rád Andreje Nedorosta, který je z Trenčína a hrál za Columbus Jackets. Na Slovensku se nevyskytuje a myslím si, že se pohybuje někde v Dubaji. Mám ho ve sbírce a vždy když nabízel nějaké podpisové kartičky, tak jsem byl u toho. Je to můj asi nejoblíbenější hráč.

Jak dlouho už jste sběratelem autogramů?

Asi už přes dvacet let. Ani nevím.

Máte odhad, kolik už jste investoval financí do sbírání podpisů?

Jeden, dva baráky. (smích) Nechal jsem v tom hodně peněz, ale jsou to zážitky, které za to stojí.