10. 6. 2011 |Věra Masopustová, Martina Spěváčková, Martin Hromádka |Zprávy z domova

Aktivní bojovníci proti komunistickému režimu by měli dostat jednorázově 100 tisíc korun, a pokud mají podprůměrný důchod, měl by se jim dorovnat na průměrný. I to je součástí novely, kterou dnes sněmovna poslala do závěrečného čtení.