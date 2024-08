Osvobození Paříže se účastnila už ve svých dvaceti letech. K 80. výročí události vydala odbojářka komiks

Tisícovky mrtvých vojáků a stovky padlých civilistů. Francie si připomíná 80 let od osvobození Paříže za druhé světové války. Poté, co se spojenecká vojska v červnu roku 1944 vylodila na plážích v Normandii, odbojáři ještě zintenzivnili své operace a výpady proti nacistům. Do bojů se v Paříži zapojila i odbojářka Madeleine Riffaudová, která tento týden oslavila 100. narozeniny a vydala pokračování komiksu o svém životě za druhé světové války. Od stálého zpravodaje Paříž 16:54 25. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 80. výročí partyzánské operace si u parku Buttes-Chaumont připomněly desítky lidí | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Desítky lidí si připomněly události druhé světové války u pařížského parku Parc des Buttes Chaumont. Právě na tomto místě vedla teprve 20letá odbojářka Madeleine Riffaudová skupinu, která zadržela německý vlak a zajala desítky nacistických vojáků.

„Madeleine už v tomto věku měla bojové zkušenosti. Na mostě Solferino za bílého dne zabila německého důstojníka,“ říká generální tajemník pařížského výboru Osvobození Guy Hervy.

Po výzvě odbojářů zabila Madeleine dvěma kulkami do hlavy německého důstojníka, následně protrpěla tvrdé výslechy a mučení gestapa a se štěstím unikla smrti a deportaci.

Přesto podle Hervyho protestovala proti tomu, když ji někdo označoval za novodobou Johanku z Arku.

„Nejsem si jistý, jestli by se jí tahle paralela líbila. Pravdou je, že když vstupovala do odboje, tak to byla velmi mladá žena. Takových bylo ale víc. Akce, při které zadrželi německý vlak, je neopominutelnou součástí pařížských dějin,“ vysvětluje.

Generální tajemník pařížského výboru Osvobození Guy Hervy | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Komiks Rajčatové nudle

Na zábradlí parku Buttes-Chaumont visí pamětní deska, která připomíná zmiňovanou odbojovou operaci. Je zde také úryvek z nového komiksu, jehož ústřední postavou je právě bývalá odbojářka Madeleine Riffaudová.

„Hned na začátku naší spolupráce jsem se jí ptal, jaký v té době měla účes, jakou košili a sukni nosila. Řekla mi, že nosila sukni, se kterou mohla jezdit na kole. Strýc ji v ní ušil tajnou kapsu, ve které skrývala pistoli. Byl k ní přivázaný provázek, aby pistoli mohla rychle vytáhnout. Zároveň ji ale nosila mezi stehny, aby Němci při šacování zbraň neodhalili,“ popsal Radiožurnálu kreslíř komiksu Dominique Bertail, který s Madeilene Riffaudovou spolupracuje už zhruba pět let.

Kreslíř komiksu Dominique Bertail | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Při kreslení vycházel z dobových fotografií i z obrazu mladé Madeleine, jak ji zachytil Pablo Picasso. Do jeho pařížského ateliéru ji zavedl básník Paul Éluard.

Třetí díl komiksu o životě odbojářky Madeleine Riffaudové se jmenuje „Les nouilles a la tomate“ nebo-li Rajčatové nudle.

„Pro Madeleine tyto rajčatové těstoviny znamenaly svobodu. Když v noci na 19. srpna roku 1944 opustila věznici gestapa, tak pak byla v jednom centru a v Cochinově nemocnici, kde ji uvařili tyhle rajčatové těstoviny. Dodnes na ně vzpomíná a je to pro ní důležitý symbol. Byl to provokativní a nemístný název pro komiks o válce. I proto jsme si ho vybrali,“ vysvětluje scenárista Jean-David Morvan.

Madeleine Riffaudová dodnes žije v pařížské čtvrti Marais. Po válce se stala jednou z prvních válečných zpravodajek a pokrývala války v Alžírsku i ve Vietnamu. Výrazně taky vystupovala proti koloniální politice Francie.

Úryvek z nového komiksu na plotě parku Buttes-Chaumont | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas