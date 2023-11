SOUTĚŽ: Holka statečná. Vyhrajte knižní román o osudech Blanky Čílové a novopacké odbojové skupiny

„Nikdy bych se neodvážil o Blance Čílové hovořit jako o ‚holce‘, jelikož ji považuji za ukázkový příklad dámy. Slovo ‚dáma‘ v současné době evokuje především vnější krásu ženy. Nicméně tato kniha je o ženě, která si je dobře vědoma, že to největší bohatství lidské osobnosti se ukrývá uvnitř, v jejím srdci a v její duši,“ píše publicista Polman v prologu knihy.

„Blanka Čílová je dáma se vším všudy. Ani tu vnější stránku nezanedbává, denně cvičí, a i když je to již několik let, co překročila devadesátku, mohli by jí vitalitu a duševní svěžest závidět o několik generací mladší lidé,“ popisuje.

Zdeňka Šolce po propuštění z vězení sužovaly vleklé zdravotní problémy. Blanka se o něj starala až do roku 1969, kdy zemřel na rakovinu jícnu způsobenou ozářením v uranových dolech.

O osm let později se provdala za jeho nejlepšího kamaráda Vratislava Čílu, kterého režim také poslal za mříže a ostnaté dráty. Po jeho boku se dočkala života ve svobodné zemi a vedla s ním místní pobočku Konfederace politických vězňů.

„Blančina cesta životem byla často lemována trním a mnohdy před ni postavila i zdánlivě nepřekonatelné překážky. Nejen že se s nimi musela sama popasovat, ale také přes ně pomáhala svým příbuzným, kamarádům a dalším blízkým,“ uzavírá Polman.

„Když jsem byl u ní doma v době sílící koronavirové pandemie, abych jí oznámil záměr začít psát tuto knihu, zeptal jsem se, jestli si mám vzít přes pusu respirátor. Odpověděla mi: ‚Ne, neřeš to, víš co, já to tak neberu. Jsem holka statečná.‘“

Daniel Polman byl 14 let šéfredaktorem časopisu lidé&HORY, dnes působí jako publicista na volné noze. V Nové Pace žije od narození. Je autorem pohádkové trilogie o rodině Nezmarů s podtitulem Pohádky pro malé i velké sportovce.

Knihu Holka statečná vydalo nakladatelství Universum.

