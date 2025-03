Nacisté zavraždili na centrálních popravištích 700 československých odbojářů. Připomíná je nový projekt

Od pondělí najdou lidé na webu Archivu bezpečnostních složek příběhy československých hrdinů, které nacisté zavraždili na centrálních popravištích Třetí říše. Třeba jenom v Berlíně-Plötzensee zemřelo za druhé světové války rukou nacistů 671 občanů Československa, většina kvůli zapojení do odboje. Speciální projekt se připravoval přes dva roky. Praha/Berlín 7:19 31. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příběhy československých odbojářů připomene nový projekt | Zdroj: Archiv bezpečnostních složek

Na novém webu lidé najdou prvních padesát biografií lidí popravených v Berlíně za protinacistický odboj. A v nich například řadu dobových materiálů.

„Ke všem popraveným v Plötzensee máme naskenované fotografie a naskenované archivní dokumenty, které chceme prezentovat,“ popisuje pro Radiožurnál ředitel Archivu bezpečnostních složek Miroslav Urbánek.

Jde třeba o fotokopie zatýkacích protokolů, výslechových zpráv, rozsudků, odvolání, dopisů od rodin nebo protokolů o popravách.

Na portálu je například příběh o tragickém osudu odbojářky Ireny Bernáškové, první Češky popravené ve Třetí říši. Při okupaci pracovala na vydávání ilegálního časopisu V boj nebo převáděla ohrožené lidi na Slovensko. Při dopadení a výsleších vzala všechnu vinu na sebe, a tím ochránila řadu dalších odbojářů.

Příběh Bernáškové přiblížila její praneteř Eva Bernardová: „Irena mě svými hrdinskými činy velmi inspiruje. Když jsem pročítala dopisy z koncentráku, které zaslala rodině, tak to pro mě byl opravdu velmi těžký materiál. Kolikrát jsem uronila slzu.“

Hotovo má být do konce roku

Podle historika Jana Borise Uhlíře jsou příběhy a jejich detailní zpracování zcela unikátním výzkumným výstupem.

„Představuje splátku na dluh nejen popraveným a české historiografii, ale i české společnosti jako takové. Jsem velmi rád, že jsme v tomto ohledu navázali úzkou spolupráci s prestižní německou vědeckou institucí – Památníkem německého odboje,“ pochvaluje si.

A nejen že se s příběhy může seznámit kdokoliv z laické veřejnosti, materiály pomůžou podle Uhlíře třeba historikům a dalším odborníkům s prohloubením výzkumů nebo školákům a studentům s jejich seminárními nebo závěrečnými pracemi.

Zatím je tedy přístupných 50 biografií, další příběhy teď budou postupně přibývat. „Máme ambici, že každý měsíc přibyde 50 až 60 medailonků,“ upřesňuje Urbánek.

Kompletní seznam popravených ve zmíněném Berlíně by měl být na portálu do konce letošního roku. Pak by se měl výzkum rozšířit také o informace o popravišti ve Vratislavi. A do budoucna se uvažuje taky o překladu portálu do angličtiny.