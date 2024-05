Dorovnání důchodů pro disidenty. O osvědčení pro odbojáře budou moct žádat příbuzní či šéf ÚSTR

Žádost o osvědčení o odboji proti komunismu by za disidenty a disidentky mohli nově s jejich souhlasem podávat jejich příbuzní, prospěšné organizace i šéf Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Mohlo by to usnadnit a urychlit dorovnávání disidentských důchodů do průměrné penze a rozšířit okruh těch, kteří ji pobírají. Počítá s tím návrh novely o účastnících odboje proti komunismu, kterou by mohla v brzké době projednat vláda.

