15. 1. 2013 |Jana Kosová |Regiony

Z Plzně až na hranici kraje za Vysokou Libyní autem za poloviční dobu. To není zbožné přání motoristů, ale realita, která by mohla nastat do patnácti let. Stejně jako Třemošnou by měly i ostatní města a obce na trase ve směru na Most obkroužit obchvaty, které cestu zkrátí o desítky minut. O pokračování projektu rozhodne do konce ledna analýza, která posuzuje důležitost dopravních staveb v republice.