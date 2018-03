poliklinika

25. 9. 2013 |Iva Zítková |Regiony

Do léta musí děčínskou polikliniku opustit posledních lékaři, kteří tam mají své ordinace. Protože to věděli několik let dopředu, většina z nich si založila praxe jinde. Vědí, že se sem nebudou moci vrátit ani po rekonstrukci, protože budovu budou používat úředníci. Stěhování ale přece jen některým lékařům i pacientům vadí, proti je i děčínská radnice.