Hackeři se nabourali do systému tří pražských poliklinik, nefungují emaily ani objednávkový systém

Hackeři zaútočili na tři soukromé polikliniky v centru Prahy, uvedl v úterý server Deníku N. Poliklinikám v Legerově, Kartouzské a Myslíkově ulici nefunguje podle serveru e-mailová pošta ani objednávkový systém a lékaři přišli o přístup do databází laboratoří. Internetový útok na společnost Poliklinika IPP potvrdila její jednatelka a také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Praha 16:37 16. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít liniky v centru Prahy, uvedl v úterý server Deníku N. Poliklinikám v Legerově, Kartouzské a Myslíkově ulici nefunguje podle serveru Deník N e-mailová pošta ani objednávkový systém a lékaři přišli o přístup do databází laboratoří (ilustrační foto) | Zdroj: GoodFon.com | CC BY 1.0,©

Zmíněné tři polikliniky pod společnost Poliklinika IPP spadají. „Je to tak, ale nechci se k tomu více vyjadřovat. Celá událost se nyní vyšetřuje a nechci ohrozit dění kolem,“ potvrdila útok jednatelka Polikliniky IPP Lenka Šmídová. Zda pachatelé požadují peníze, nechtěla komentovat. „To nejde přese mne. Nade mnou je majitel společnosti, takže toto nešlo přese mne,“ řekla.

Masivní kybernetický útok. Hackeři napadli ministerstvo práce a sociálních věcí, uvedla Maláčová Číst článek

„V tuhle chvíli mohu potvrdit, že jsme přijali hlášení incidentu v tomto zdravotnickém zařízení a v současnosti se jím zabýváme. Víc to nebudeme komentovat,“ uvedl mluvčí NÚKIB Jiří Táborský. Deník N píše, že podle jeho informací útok nesouvisí se zranitelností poštovních serverů Microsoft Exchange, kterou nedávno hackeři využili k napadení pražského magistrátu nebo ministerstva práce a sociálních věcí.

Kybernetických útoků na zdravotnická zařízení podle informací bezpečnostních firem přibývá. V Česku loni hackeři zaútočili například na nemocnici v Benešově, ostravskou a olomouckou fakultní nemocnici nebo Karlovarskou krajskou nemocnici. Na začátku letošního roku napadení přes internet čelila jedna menší tuzemská nemocnice. Loňský průzkum ministerstva zdravotnictví mezi více než 160 nemocnicemi v Česku zjistil, že do kybernetické bezpečnosti by potřebovaly do roku 2023 investovat více než čtyři miliardy korun.