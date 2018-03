přístupová jednání

22. 6. 2011 |Václava Marešová, Michaela Vydrová |Zprávy z domova

Vstup Chorvatska do Evropské unie bude český parlament schvalovat společně s českou výjimkou k Lisabonské smlouvě, řekl to po jednání vlády premiér Petr Nečas. V takovém případě by se ale mohlo přijetí Chorvatska do Evropské sedmadvacítky zkomplikovat.