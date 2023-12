Chceme balkánské státy v EU, říká předseda Evropské rady. Důležitá je podle něj postupná integrace

Evropská unie chce s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou, Severní Makedonií, Srbskem a Kosovem více spolupracovat rovněž v boji proti dezinformacím a kybernetickým hrozbám.

Nebude to jednoduché, očekává Fiala před summitem EU. Nutná je podle něj jednomyslná shoda Číst článek

„Je důležité mluvit jedním hlasem, dělat všechno pro ochranu našich společných hodnot,“ řekl o spolupráci mezi EU a západním Balkánem Michel. Cílem postupného začleňování balkánských států do EU by mělo být to, aby lidé, ale i firmy na Balkáně pocítily praktické výhody sbližování s Evropou a nemuseli čekat, než země do EU skutečně vstoupí.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová země západního Balkánu navštívila letos na přelomu října a listopadu. Zopakovala, že EU těmto státům poskytne šest miliard eur (147 miliard Kč) na provádění reforem. Jde o takzvaný Plán růstu, který v sobě zahrnuje právě reformy a investice. Podle von der Leyenové se podobný systém osvědčil i v členských zemích EU po pandemii covidu-19.

Cílem středečního summitu bylo zejména ujistit balkánské země, že se na ně nezapomnělo a EU se nesoustředí pouze na Ukrajinu a na Moldavsko.

Evropská unie se chystá udělat strašlivou chybu, řekl Orbán. Připojení Ukrajiny opět nepodpoří Číst článek

V současné době se vedou přístupová jednání s Albánií, Černou Horou, Severní Makedonií a Srbskem. Kandidátskými zeměmi jsou Bosna a Hercegovina, o členství v EU se uchází i Kosovo, které ovšem některé členské země EU neuznávají.

V říjnu Evropská komise doporučila zahájit s Bosnou a Hercegovinou přístupová jednání. Země ale musí ještě splnit další podmínky, aby rozhovory začaly.

V balkánské zemi je sice vidět pokrok, například v boji proti organizovanému zločinu, praní špinavých peněz či terorismu, zvláště některé sporné zákony přijímané bosenskými Srby jsou však podle Evropské komise znepokojující.

V rozhovorech o vstupu nejvíce pokročila Černá Hora, všechny vyjednávací kapitoly byly v jejím případě otevřeny a tři už uzavřeny. Jako o možném termínu jejího vstupu do EU se hovoří o roce 2030.