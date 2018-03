27. 11. 2013 |Ondřej Houska |Zprávy ze světa

Americké firmy Facebook, Google nebo Microsoft masivně porušovaly pravidla pro ochranu soukromí svých evropských zákazníků. Dnes na to podle předpokladů upozorní Evropská komise. Brusel by pak mohl v reakci na to pohrozit ukončením dohody, která americkým společnostem umožňuje sběr informací o jejich evropských klientech.