21. 7. 2016 | ČTK, Ondřej Patrovský |Ekonomika

Budějovický Budvar chce do roku 2020 investovat do svého rozvoje 1,5 miliardy korun. Pivovar tím reaguje na to, že se jeho produkce přiblížila výrobním i logistickým hranicím. Budvar loni prodal více než 1,6 milionu hektolitrů piva, což je nejvíce v historii podniku.