Na školní potřeby si nejčastěji půjčují mladí Češi. Převážně jde o částky do 5000 korun

České domácnosti se i přes rostoucí ceny školních pomůcek i další nezbytné výbavy do školy nepotřebují zadlužovat. Půjčku si na ně potřebují vzít tři procenta českých rodičů. Když je to nutné, půjčí si nejčastěji v rodině. Vyplývá to z průzkumu správce pohledávek KRUK mezi tisícovkou respondentů. Praha 16:17 31. srpna 2024

Podle průzkumu pro Českou bankovní asociaci má čtvrtina českých rodičů se začátkem školního roku výdaje přes 5000 korun. Třetina domácností vydá 3000 až 5000 korun, nejvíce z toho za obuv a oblečení, školní potřeby, zájmové kroužky a sportovní aktivity dětí.

Na školní potřeby potřebují nejčastěji půjčit mladí lidé ve věku 18 až 24 let, téměř sedm procent, kterým nejčastěji chybí částky mezi 3000 až 5000 korunami. Dále jde o rodiče ve věku 45 až 54 let s obvyklou půjčkou do 3000 korun. Menší částky si nejčastěji půjčují ženy, vyšší zase spíše muži. Za tímto účelem si Češi primárně půjčují v rodině.

Nejčastěji si na školní potřeby museli půjčit obyvatelé Jihočeského kraje, téměř sedm procent. Dále kolem čtyř procent dotázaných z Pardubického, Ústeckého, Královéhradeckého a Zlínského kraje. Často si na školní potřeby potřebují půjčit nezaměstnaní, rodiče na rodičovské dovolené a studenti bez stálého zaměstnání.

„Proti výsledkům loňského průzkumu se podíl rodičů, kteří si potřebují půjčit na školní výbavu a zájmové aktivity dětí, mírně snížil. Často jde navíc o studenty, kteří ještě nemají stálé zaměstnání, a potřebují půjčku pro sebe. Půjčky na školní výbavu se řeší zpravidla v rámci příbuzných a jde zpravidla o menší částky do 5000 korun,“ shrnula generální ředitelka společnosti KRUK Jaroslava Palendalová.

Na školní pomůcky si nejčastěji půjčují zaměstnanci v oboru školství, vědy, výzkumu a kultury, dále pracovníci ve zdravotnictví a zaměstnanci v obchodu a ve službách. „Mírně častěji než vysokoškoláci si na školní potřeby půjčují lidé se základním vzděláním i středoškoláci a zajímavé je, že podobný podíl domácností s půjčkami najdeme v nízkopříjmových domácnostech i těch s příjmem přes 40 000 korun měsíčně,“ dodala Palendalová.