Tisíce litrů borůvek. Je těžké prokázat, že velkosběrači je nemají pro ‚vlastní potřebu‘, říká park Šumava

Bezohlední sběrači borůvek letos opět zaměstnávají strážce šumavského národního parku. Jen za poslední dva týdny kvůli tomu strážci vybrali pokuty za víc než čtvrt milionu korun. Skupiny sběračů vjíždějí auty do klidových zón a odvážejí tisíce litrů borůvek. „Nikdy jsme se s tím v takové míře nesetkali,“ popisuje mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 0:13 1. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mluvčí parku Šumava: Organizované skupiny berou tisíce borůvek (ilustrační foto) | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Jak rozsáhlé jsou organizované skupiny a je jich víc než v minulých letech?

Určitě, letošní rok je v tomto ohledu velmi výjimečný. Nikdy jsme se s tím v takové míře nesetkali. Lidé na Šumavě normálně sbírají borůvky, sesbírají si třeba kyblíček a podobně. To určitě není problém, pokud se pohybují v místech mimo klidová území.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Organizovaných skupin bylo několik, jezdili opravdu i auty přímo do klidových zón,“ vysvětluje problém s velkosběrači borůvek mluvčí parku Šumava Jan Dvořák

Ovšem těchto organizovaných skupin bylo několik, jezdily opravdu i auty přímo do klidových zón. Osobními auty jezdily po celé území národního parku, tedy především v centrální části ve vyšších polohách, kde borůvky ještě jsou.

Jaká jsou pravidla pro sběr borůvek v šumavském národním parku? Pokud vím, lidé si mohou nasbírat borůvky pro svou potřebu. Kde je hranice?

To je právě velmi složité. Prokázat někomu, jestli má pro vlastní potřebu 300 litrů, nebo 30 litrů, nebo tři litry, je velmi složité, to opravdu nedokážeme. V každém případě jsou pravidla v celku jednoduchá. V národním parku Šumava mohou lidé sbírat lesní plody v místech, kam mohou vstupovat, to znamená mimo klidová území.

To je více než 80 procent území národního parku Šumava. Mohou je sbírat tak, aby nepoškozovali rostliny, tedy borůvčí, aby neočesávali lístky a nepoškozovali keříky, okolní biotop. V podstatě to je jediné omezení, které existuje. Ano, a je tam to slovo pro vlastní potřebu, ale jak už jsem říkal, je to velmi složité prokázat.

Energie na zimu

Organizované skupiny sběračů borůvek svým působením ohrožují také populaci velmi přísně chráněného tetřeva hlušce. V čem jsou pro tetřevy borůvky tak důležité?

Pro ně je to základní složka potravy před zimou. Tím, že tetřev vyzobává borůvky, brusinky a ostatní plody, které jsou zralé, tak si dělá energetickou zásobu na celou zimu. Když napadne sníh, pro tetřeva to znamená, že nemá přístup k žádné potravě.

Čtyři Poláci vyjeli autem pod Sněžku sbírat borůvky. Za porušení předpisů dostal každý pokutu deset tisíc Číst článek

Jedinou potravu, kterou do sebe dostane, je jehličí z jehličnanů, které ale jsou energeticky velmi slabé. A když je tetřev třeba i vyrušován nějakými vnějšími vlivy, ať je to zvěř, anebo právě lidé, kteří vstupují do klidových území v zimě, třeba na ski alpech, tak se jim musí vyhýbat a vydávat energii, kterou nemá kde doplnit a může to pro tetřeva skončit fatálně i úhynem.

Velkosběrači borůvek, o kterých mluvíme, nejsou jediný problém, který řeší strážci národního parku Šumava. Zaznamenal jsem informace o tom, že se často setkáváte i s tím, že lidé zakládají ohně tam, kde by neměli. Jak si to vysvětlujete a jak velký to je letos problém?

Začnu druhou částí otázky. Letos je to docela zásadní problém v tom ohledu, že naši strážci nacházejí skoro každý týden několik ohnišť, která jsou nelegálně rozdělávána, respektive jsou uhašena nebo ještě dodoutnávají.

Jsou to ohniště, která jsou třeba i mimo klidové zóny, ale jsou v lesních porostech nebo na okrajích lesů a podobně. Stále máme všichni v živé paměti rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku. V podstatě to může skončit úplně stejně i na Šumavě. Doufejme, že ne.