Maláčová chystá návrh zvýšení důchodů. Posunout by se mohly o 300 korun nad zákonnou valorizaci

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhne zvýšení důchodů o 200 až 300 korun nad zákonnou valorizaci. Řekla to v pořadu Partie na televizi Prima. Zvýšení minimální mzdy podle ní není nyní na stole, bude se řešit v srpnu. Jakékoliv zvýšení důchodů nad zákonnou valorizaci je nerealistické a populistické, reagoval ekonom KPMG Mojmír Hampl. Praha 12:16 23. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vzpomínková akce k výročí Pražského povstání 5. května před budovou Českého rozhlasu. Ministryně práce a sociálních věcí, Jana Maláčová. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jsem zastáncem toho, přidat všem důchodcům stejnou částku měsíčně,“ odpověděla Maláčová na dotaz, zda chystá na podzim dodatečný bonus pro penzisty, jako tomu bylo loni na podzim. Neví ale, co navrhne koaliční partner (ANO). Hampl se s ohledem na veřejné finance obává toho, že přijde zvýšení penzí nad zákonnou valorizaci i mimořádný bonus.

Nemyslím, že by příspěvek k důchodům před volbami byl výraznějším plýtváním, říká poslanec Feranec Číst článek

Problémy státního rozpočtu jsou na příjmové straně, uvedla Maláčová. Pak je třeba se podívat na to, jak 'inteligentně' řešit výdaje, dodala. Bude podle ní třeba podívat se na oblasti, kde se daně nevybírají. Zmínila se v této souvislosti zavedení sedmiprocentní digitální daně či vyšší zdanění korporací a hodně bohatých lidí. Hampl míní, že bez zmenšení veřejného sektoru bude muset ke zvýšení daní dojít. Doufá, ze vláda nebude vzhledem k situaci veřejných financí zvyšovat některé mandatorní výdaje.

Zákonná valorizace na příští rok by měla činit v průměru 450 korun měsíčně. Průměrný starobní důchod překročil letos hranici 15 000 korun. Na konci prvního čtvrtletí vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení v průměru starobní penzi 15 351 korun.

Vláda ANO a ČSSD při svém nástupu slíbila, že průměrný důchod do letošních podzimních sněmovních voleb dosáhne 15 000 korun. Prosadila v minulých letech dvakrát vyšší přidání, než nařizoval zákon. Pro loňský rok to bylo o 151 korun a pro předloňský o 300 korun. Podle zákona by se přidávalo v minulém roce průměrně o 749 korun a v předminulém o 600 korun měsíčně. Loni navíc prosadil kabinet mimořádný jednorázový příspěvek 5000 korun.