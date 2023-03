Loňský zisk společnosti ČEZ by měl stát použít na vykoupení menšinových akcionářů, říká Kolovratník

Zisk elektrárenské společnosti ČEZ meziročně stoupl, a to o celých 80,7 miliard korun. Stát, který je většinovým akcionářem a ve firmě vlastní 70procentní podíl, podle poslance Romana Bělora z vládního hnutí STAN prostředky použije na pokrytí části schodku státního rozpočtu. RANNÍ PLUS Praha 18:53 21. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čistý zisk ČEZ loni osminásobně vzrostl na 80,7 miliardy (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Prostředky budou také použity na kompenzaci odběratelům energií. Státu se budou peníze hodit,“ míní Bělor. Poslanec Martin Kolovratník (ANO) upozorňuje na to, že stát by částku mohl využít k vyplacení minoritních akcionářů ČEZu, a stát se tak stoprocentním akcionářem.

Vláda už totiž vloni v červnu uvažovala o tom, že by ČEZ zestátnila a minoritní akcionáře vykoupila. Podle Kolovratníka byli na jednání s vládou připravení i minoritní akcionáři, přesto dodnes nedošlo k žádnému posunu.

„Zisk z loňského roku by tak stát mohl použít právě na to, aby se opět stal stoprocentním akcionářem ČEZu, ale bohužel v této věci zatím nekoná,“ říká Kolovratník.

Oddělení jaderné části

Podle menšinového akcionáře společnosti ČEZ Michala Šnobra vláda promeškala i příležitost, kdy mohla oddělit jadernou část firmy.

„Zisky vládě dál porostou a tím poroste i hodnota ČEZu. A pro stát bude tato operace čím dál víc složitější. Myslím si, že v tomto směru vláda přecenila své možnosti a teď se dokonce může stát, že neudělá vůbec nic, čímž by značně zkomplikovala rozvoj jaderné energetiky,“ míní Šnobr.

Podle Bělora však nelze jednoznačně říci, že vláda promeškala správný okamžik. Argumentuje totiž tím, že při vykupování menšinových podílů je potřeba nabídnout určitou cenu, která by v důsledku pro stát znamenala náklady v řádu stovek miliard korun.

Výhody stoprocentně státní firmy

Podle Kolovratníka však existují možnosti, jak může vláda postupovat, aby se vyhnula případným komplikacím.

„Samozřejmě, že by stát nemohl zaplatit okamžitě. V jeden moment ale může používat jak nerozdělený zisk z minulých let, tak ten aktuální. Zároveň si může ze svých prostředků půjčit, peníze za akcie zaplatit a poté je v čase splácet,“ říká Kolovratník.

Hlavním argumentem, proč by měl stát vykoupit od minoritních akcionářů ČEZ, je především energetická krize a vysoké náklady na energie.

„Zvýšené náklady na výkup ČEZu by se v následujících letech státu vyplatily v tom, že by mnohem lépe fungovala ekonomika v Česku, firmy by byly v mnohem lepší kondici, odváděly by daně, bylo by vyšší HDP atd.,“ vysvětluje Kolovratník.

