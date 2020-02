Je majitelem gazíku a obdivuje českou historii. ‚Gimli‘ navštívil pražský Comic-Con

Před 19 lety propůjčil svoji tvář a hlas osudové filmové roli. Britský herec John Rhys-Davies je známý hlavně jako trpaslík Gimli z Pána prstenů. A právě díky této postavě ho mohli o víkendu vidět návštěvníci prvního pražského Comic-Conu, kam přijel mluvit o natáčení filmů ze Středozemě. Praha 14:21 12. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský herec John Rhys-Davies se zúčastnil německé akce Castle Con. | Zdroj: Profimedia

Neotravuje vás už být i po takové době stále spojován hlavně s jedním charakterem, tedy trpaslíkem Gimlim z Pána Prstenů? Stále máte tu postavu rád?

Samozřejmě že ho mám rád. Pán prstenů byl výjimečný stejně jako Gimli, protože představuje nejen všechno špatné v nás – podezřívavost, xenofobii, agresivitu a divokost, ale i to, co doufáme, že je v nás nejlepší – tedy oddanost, věrnost, ochranu slabších a zranitelnějších i absolutní nebojácnost!

Takže Gimli má co říct i v dnešní době?

Určitě, on je jako jeden z mála charakterů v Pánu prstenů opravdu třídimenzionální postava – není úplně dobrý, ani úplně zlý, ale má schopnost odpuštění a má dar absolutního přátelství.

Stále si lidé o vás myslí, že jste malinkatý? Na Googlu jsme se dočetla a teď to i vidím na vlastní oči, že měříte 185 centimetrů.

Já jsem v sobě objevil svého vnitřního trpaslíka! No ale popravdě se teď už spíš scvrkávám – navíc na mě nedávno při natáčení shodili zeď a zlomili mi záda na pěti místech, takže poslední dobou nestojím úplně rovně. Ale nestěžuju si – mohl jsem taky být kvadruplegik, nebo dokonce mrtvý. Holt život musíte brát takový, jaký je, a vychutnat si ho!



Říkal jste, že jste v sobě našel svého vnitřního trpaslíka, co přesně to znamená?

Upřímně, jsme neodolatelní! Jsme přírodní síly a Bůh pomáhej nepříteli, na kterého narazíme! Ne vážně, koho jiného byste slyšela říkat – jistota smrti, malá naděje na úspěch – na co ještě čekáme, pojďme do toho!

Proč jste přijel zrovna na pražský Comic-Con sem do České republiky?

Něco jsem tu natáčel v roce 2005, ale já byl jsem tu ještě za komunismu. A teď budete nadšení – jsem hrdým majitelem GAZ 69 z roku 1956, který používala Československá armáda jako lehký terénní vůz.

To máte výborný vkus!

Já mám moc rád dějiny. A je skvělé se vrátit do města, které má takovou historii a dlouhou minulost. Vždyť toto je srdce Habsburské monarchie, tohle jsou Čechy! Jste historickým srdcem Evropy! Jaká radost! A je skvělé sledovat, že k té bohaté historii nacházíte i tu svojí novou, moderní stránku, která ukazuje, jak jsou vaši lidé znamenitě inteligentní, hluboce společensky založení a že jste za komunistů nebyli zbabělci. Je vidět, že znovu nacházíte vlastní hlas. Máte toho tolik, co můžete světu nabídnout.



Británie nedávno opustila Evropskou unii, jak se cítíte?

Něco vám řeknu. My jsme neopustili Evropu, my milujeme Evropu a milujeme Evropany, ale nemůžeme žít pod Evropskou unií! Výzvy, které přicházejí, si budou vyžadovat obratné a rychlé řešení, a ty výzvy budou jiné pro severní Evropu než pro tu jižní. Je nám tedy lépe bez EU, ale budeme i nadále milovat Evropu a budeme loajálními přáteli, kteří budou svým sousedům pomáhat a budou je naprosto respektovat.



Poslední otázka, vy máte rozpracováno – alespoň podle serveru imdb.com – přibližně patnáct filmů. Na který se těšíte nejvíc? Je to ten o Svatém Patrikovi, kde hrajete hlavní roli?

Ano. Patrik byl pravděpodobně Welšan, který byl unesen jako otrok do Irska, kde se mu podařilo z otroctví utéct, a rozhodl se, že křesťanství je to, co Irsko potřebuje, a stal se Svatým Patrikem, patronem Irska. Je to skvělý charakter a je to vlastně první opravdová autobiografie, kterou máme.