Autorka Sexu ve městě veze do Prahy svou inscenaci. ‚I zde žijí lidé, kteří se příběhu podobají,‘ přibližuje

Tvůrkyně ikonického seriálu a autorka knižní předlohy Sex ve městě Candace Bushnellová zavítá v březnu do Prahy s divadelním představením. V rozhovoru pro Radiožurnál prozradila, jak vznikala její kniha, co ji inspirovalo k přetvoření příběhu do one woman show, a jak se dívá na fenomén, který oslovuje generace žen a mužů po celém světě. Rozhovor Praha 14:56 15. ledna 2025

Proč jste se rozhodla udělat ze Sexu ve městě divadelní představení?

Je to vlastně příběh o vzniku Sexu ve městě. Jak jsem tu knihu napsala, jak tvrdě jsem se k ní dopracovala, proč jsem si vymyslela hlavní postavu Carrie Bradshawovou a co se mi stalo potom. Tohle všechno jsem smíchala s trochou mého životního příběhu o tom, jak jsem se poprvé dostala do New Yorku.

A přidala jsem k tomu i nějaké peprnější historky. Bylo to něco, co vzniklo během pandemie koronaviru. O tom, že bych ze svého života udělala one woman show, jsem neuvažovala, ale potkala jsem producenta a ten mi řekl: ‚Myslím, že bys to mohla udělat.‘ A tak jsem to zkusila a od té doby to pokračovalo.

Je váš pořad určen pouze pro ženy, nebo si ho mohou užít i muži?

Myslím, že muži si to rozhodně mohou užít. Víte, muži si Sex ve městě vždycky užívali.

Co říkáte na to, že Sex ve městě znají lidé po celém světě, napříč generacemi a životními styly?

Je opravdu neuvěřitelné, že ho znají lidé po celém světě. A to nejen díky mé knize, ale i díky seriálu, který si lidé kdysi dávno ještě kupovali na DVD. V podstatě všude kde jsem byla, tak o tomhle příběhu lidé věděli. A to je opravdu zkušenost k nezaplacení. Mnoho žen za mnou přišlo a řeklo mi, že jim Sex ve městě změnil život nebo jim dal nový pohled na jejich život. A to je opravdu velmi, velmi obohacující.

Jaký byl váš první pocit z New Yorku, když jste začínala svou kariéru?

Svou kariéru jsem začala kdysi dávno na konci 70. let, bylo to ve Studiu 54. New York byl v té době docela nebezpečný. Ale moc jsem to nevnímala. Všechno bylo totiž tak vzrušující.

Pak jste začala psát sloupky pro The New York Observer. Bylo to těžké, nebo zábavné? A pamatujete si na svůj první článek?

Ano, tenhle plátek vydával mé sloupky, nazývali jsme je právě Sex ve městě. Ale je pravda, že do časopisů nepíšu už asi 30 let. První článek pro The New York Observer jsem napsala asi v roce 1993. Byl o lidech, kteří chodili na odvykací kúru, ale nefungovalo to, tak všichni odjeli na odvykací kúru do Minneapolis. Právě tam měli specializované kliniky.

Dostala jsem příležitost napsat tenhle příběh, vzala poslední úspory, koupila si letenku a odletěla do Minneapolis. Reportáž se pak stala velkým hitem. Ale první příběh, který jsem napsala a který byl publikován, se jmenoval Jak se chovat na diskotéce a to bylo v roce 1979.

Které město na světě podle vás nejlépe vystihuje ducha seriálu Sex ve městě? Je to stále New York, nebo máte jiného favorita?

Řekla bych, že New York a Londýn, ale to jen proto, že jsem tam strávila více času než třeba v Praze. Ale i v Praze jsou určitě lidé, kteří se mému příběhu podobají. Dokonce bych řekla, že jsou všude na světě.

A když jste poprvé viděla seriál Sex ve městě, byla jste s ním spokojená?

Ano, moc se mi líbil. Pilotní díl jsem viděla mnohem dřív, než se začal vysílat. Pracovala jsem ve scenáristické místnosti a chodila na natáčení. Všechno jsem s producenty diskutovala.