První medaile pro Česko. Oštěpařka Ogrodníková získala evropské stříbro

Nikola Ogrodníková získala svou první velkou seniorskou medaili. Na mistrovství Evropy ji získala hned prvním pokusem, když hodila oštěp do vzdálenosti 61 metrů a 85 centimetrů. Dál už v průběhu večera nehodila, jen na závěr se přiblížila na 4 centimetry, ale překonala ji jediná soupeřka.

Sedmibojařka Cachová si zlepšila osobní rekord, na mistrovství Evropy skončila šestá Číst článek

„Nebylo to jednoduché. Holkám to moc nešlo, všechny se trápily. Měla jsem štěstí, zvládla jsem to. Sice jsem to nedokázala zatlačit, ale zvládla jsem to. První pokus byl docela pěkný zajišťovák, přijela jsem sem pro co nejlepší výsledek,“ řekla České televizi Nikola Ogrodníková.

V průběhu závodu 27letou Češku začala trápit lýtka. „Nevěděla jsem, jestli na šesté pokusy nastoupím, měla jsem to hrozně zatažené. Teď se mi v hlavě střídá pláč s nadšením, mám úplně vygumováno,“ dodala.

Mistryní Evropy se stala Christin Hussongová, která potvrdila německou dominanci mezi oštěpaři. Domácí závodnice hned v závěru první série zmrazila soupeřky hodem dlouhým 67 metrů a 90 centimetrů, novým nejlepším výkonem šampionátu a osobním rekordem.

Bronz získala Litevka Liveta Jaiunaiteová, na Ogrodníkovou jí chybělo 26 centimetrů.

Druhá česká závodnice Irena Šedivá se dostala do užšího finále a skončila sedmá výkonem 59,76. Přes vysněných 60 metrů se na olympijském stadionu v Berlíně nedočkala.