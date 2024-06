Rychlá červená, Součkova dorážka nebo neuznaný gól Kuchty. Připomeňte si momenty z duelu proti Turecku

Čeští fotbalisté v závěrečném třetím utkání skupiny F na Euru podlehli Turecku 1:2 a do osmifinále nepostoupili. Svěřenci Ivana Haška hráli v Hamburku od 20. minuty bez vyloučeného Antonína Baráka a přesilovku v 51. minutě využil Hakan Calhanoglu. V 66. minutě srovnal Tomáš Souček, ale ve čtvrté minutě nastavení se trefil Cenk Tosun. Připomeňte si zápas z pohledu komentátorů Radiožurnálu Sport Tomáš Petra a Lukáše Michalíka. Hamburk 19:24 27. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kenan Yildiz v souboji s Tomášem Holešem a Vladimírem Coufalem | Foto: Fabian Bimmer | Zdroj: Reuters

Haškův výběr čelil na stadionu obrovské turecké převaze v hledišti, do zápasu ale vstoupil aktivně. Ve třetí minutě napřáhl zpoza vápna Lukáš Provod a brankář Mert Günok, jenž se vrátil mezi tyče po absenci v druhém duelu skupiny, s obtížemi vytáhl balon na roh. V 17. minutě po dlouhém autu Vladimíra Coufala v nadějné pozici hlavičkoval nad branku Robin Hranáč.

O tři minuty později udělil rumunský sudí Istvána Kovácse druhou žlutou kartu během chvíle Antonínu Barákovi a Haškův celek musel brzy do deseti. Záložník Fiorentiny dal nechtěně vzpomenout na vyloučení Jana Poláka z posledního a rozhodujícího utkání ve skupině rovněž v Hamburku na mistrovství světa v roce 2006, v němž Češi podlehli Itálii 0:2.

„Zatím jsem viděl Tondu jen o přestávce. Byl smutný, s hlavou v dlaních, je mu to líto. Sám se potrestal, není mu příjemně. Takové věci se někdy stanou, musí se z toho dostat,“ řekl Hašek, který už vedl českou reprezentaci také v pěti zápasech roce 2009 coby dočasný kouč.

Turkům se zpočátku v přesile vůbec nedařilo. V 38. minutě si mladík Kenan Yildiz mohl oddychnout, že mu nejistý sudí neukázal druhou žlutou kartu krátce po sobě za faul loktem na Coufala. A rozladění čeští fanoušci spustili pokřik „UEFA mafia“.

„Když my jsme dostali červenou, možná po právu, tak si myslím, že Turci ji měli dostat taky a ne jednou. To, co se stalo, považuji za neúctu k naší zemi, je to už třetí zápas. Je neuvěřitelné, co si k nám dovolí,“ řekl Souček.

Největší šanci úvodního dějství měli paradoxně v oslabení hrající Haškovi svěřenci. Provod potáhl míč přes půl hřiště, připravil vyloženou šanci Davidu Juráskovi, ale ten v 45. minutě jen napálil gólmana.

Turečtí příznivci byli z nepřesvědčivého výkonu svého týmu v přesilovce viditelně nervózní. V poločasové přestávce trojice fanynek v útrobách stadionu rozložila koberec a začala se modlit. Výběr trenéra Vincenza Montelly pak odstartoval druhé dějství přece jen lépe a v 51. minutě otevřel skóre.

Yildizovu šanci ještě skvěle zlikvidoval Jindřich Staněk, ale na následnou přesnou ránu šajtlí k zadní tyči v podání kapitána Calhanoglua už nedosáhl. Český brankář si navíc poranil rameno a mezi tyče se poprvé na turnaji dostal náhradník Matěj Kovář.

Hašek prostřídal útok a jeden z čerstvých hráčů na trávníku Tomáš Chorý měl podíl na vyrovnání. V 66. minutě šel do souboje s brankářem Günokem, vypadnutý balon ještě zakončil do obránce, ale dorážející kapitán Tomáš Souček už ranou pod břevno napálil balon do sítě. Platnost branky potvrdil videorozhodčí.

Haškovi svěřenci se i v oslabení tlačili za postupovým gólem a chvílemi nebylo patrné, kdo vlastně hraje přesilovku. Kuchta dokonce v 82. minutě dostal míč do sítě, ale rozhodčí už předtím odpískal zřejmě útočný faul. „Nevím, co tam bylo. Slyšel jsem, že gól měl být regulérní. Někdo může říct, že se na to vymlouváme, ale jiný vidí, že takové momenty ovlivní celý zápas,“ podotkl Souček.

Turci prováhali několik přečíslení, ve čtvrté minutě nastavení už se ale střelou k tyči prosadil střídající Tosun. Na konci vběhl na trávník neukázněný turecký fanoušek a už po závěrečném hvizdu po strkanici obou týmů dostal červenou kartu Chorý.

