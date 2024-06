‚Odjíždím smutný, ale na tým jsem hrdý.‘ Fanoušci v Hamburku chválí fotbalisty za obětavost po vyloučení

Čeští fotbalisté se po porážce 1:2 s Tureckem v závěrečném utkání ve skupině loučí s mistrovstvím Evropy v Německu. Zápas ovlinila červená karta, kterou dostal ve dvacáté minutě záložník národního týmu Barák. Dějiště šampionátu opouští i čeští fanoušci, kteří neúnavně reprezentaci fandili celý zápas i přesto, že jich bylo míň než Turků. A nejen za to jim poděkoval záložník Lukáš Provod. Hamburk 16:57 27. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fanoušci na fotbalovém Euru v Hamburku | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

„Chceme jim za celou kabinu strašně moc poděkovat. Předvedli tu heroický výkon a i v tom přečíslení byli celý zápas slyšet, celou dobu jsme je vnímali, chválí fanoušky Lukáš Provod, záložník národního týmu.

Poslechněte si reportáž o fanoušcích, kteří přijeli podpořit fotbalisty do německého Hamburku

„Díky fanouškům jsme hráli tak, jak jsme hráli. Přidali nám na hřišti hráče a proti Turecku jsme hráli vyrovnaně do poslední minuty. Kvůli nim jsem hrozně zklamaný z toho, jak to dopadlo, fanoušci by si zasloužili další zápas,“ myslí si kapitán reprezentace Tomáš Souček.

Vyřazení z Eura bolí nejen reprezentanty, ale také podporovatele, kteří do německého Hamburku přijeli.

Ivan Hašek: „Byla tady jedna z nejkrásnějších atmosfér, kterou jsem ve své kariéře zažil. Musím poděkovat všem, kdo nás podporovali. To, co tu předvedli bylo nádherné.” pic.twitter.com/E1GUGJl1yB — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 27, 2024

„Odjíždím smutný, ale na tým jsem hrdý. Přes 70 minut jsme byli v desíti lidech a párkrát jsme je i zatlačili. Vůbec jsem se nestyděl. Chybělo málo, to je prostě fotbal. Poctivě jsme fandili, Turků sice bylo více, ale my se to snažili dohnat,“ popisují podporovatelé přímo po skončení zápasu.

„Atmosféra na stadionu je důvod, proč děláme fotbal. To byla jedna z nejkrásnějších atmosfér, které jsem na stadionu kdy zažil. Musím všem diváků, ať už Čechům nebo soupeřům, poděkovat. To jsou pozitivní věci do budoucna. Tyhle typy turnajů chceme hrát a mladší hráči, i ti, co zde byli jen na zkušenou, se na nich nejlépe zlepšují. Pro mě je to zážitek, poděkoval Ivan Hašek.