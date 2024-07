Kouč Slavie Trpišovský byl po remíze na Slovácku zklamaný. ‚Potřebujeme tým sehrávat,‘ litoval

Nedělní kolo nejvyšší české fotbalové soutěže je minulostí. Karviná prohrála 1:3 s Libercem, Hradec Králové porazil 1:0 Teplice. A hned od začátku nové prvoligové sezony budou bodové manko dohánět slávisté, protože ve svém úvodním zápase sezony remizovali na půdě Slovácka 0:0. Uherské Hradiště 9:19 22. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Zatímco obhájce titulu Sparta v pátek zvítězila 2:1 nad Pardubicemi, její úhlavní rival Slavia hned v úvodním kole body ztratil. K vítězství svěřencům Jindřicha Trpišovského nepomohlo ani deset reprezentantů v sestavě.

„První zápas sezony je strašně důležitý pro vstup i pro sebevědomí ofenzivních hráčů, aby se tým nastartoval,“ říká slávistický kouč Trpišovský, který v Uherském Hradišti absolvoval své třísté prvoligové utkání na trenérské lavičce.

V sestavě Pražanů se objevilo hned deset reprezentantů z nedávného evropského šampionátu. Ani to ale k plnému bodovému zisku nevedlo.

„Probírali jsme to individuálně, kdo se na to cítil, a to i vzhledem k tomu, že nás za čtyři týdny čekají kvalifikace a potřebujeme tým sehrávat, hráče mít na hřišti,“ připomíná Trpišovský blížící se srpnovou kvalifikaci Ligy mistrů.

Zatímco kouč Pražanů litoval ztráty bodů, nový trenér Slovácka Roman West si při své prvoligové premiéře remízy s favorizovaným soupeřem cenil. Při skládání sestavy mu bylo jasné, že proti Slavii nemohou hrát otevřenou partii.

„Potřebovali jsme typy hráčů, aby tam bylo co nejvíc běžců a psů obranářů, abychom eliminovali tu kvalitu Slavie. Je tam toho tolik, že nebylo jiné cesty, abychom pragmaticky došli k jinému výsledku. Mohli jsme to hrát jinak a mohlo to skončit 0:4,“ uzavřel trenér Slovácka.

Slovácko získalo z posledních dvanácti vzájemných ligových duelů se Slavií teprve druhý bod.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 22. 7. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre Rozdíl B 1. Plzeň 1 1 0 3:1 2 3 2. Liberec 1 1 0 3:1 2 3 3. Jablonec 1 1 0 2:0 2 3 4. Olomouc 1 1 0 2:0 2 3 5. Bohemians 1905 1 1 0 2:1 1 3 6. Sparta 1 1 0 2:1 1 3 7. Hr. Králové 1 1 0 1:0 1 3 8. Slovácko 1 0 0 0:0 0 1 9. Slavia 1 0 0 0:0 0 1 10. Pardubice 1 0 1 1:2 -1 0 11. Ostrava 1 0 1 1:2 -1 0 12. Teplice 1 0 1 0:1 -1 0 13. Karviná 1 0 1 1:3 -2 0 14. Dukla Praha 1 0 1 1:3 -2 0 15. Č. Budějovice 1 0 1 0:2 -2 0 16. Mladá Boleslav 1 0 1 0:2 -2 0