Chceme se od toho oprostit, odmítá tlak kvůli loňskému bronzu juniorský reprezentant Maštalířský

Ve čtvrtek začne hokejové mistrovství světa hráčů do 20 let, a čeští fanoušci se mají znovu na co těšit. Junioři totiž budou hrát o třetí medaili ze šampionátu v řadě. Trenérský tým i několik hráčů z minulého turnaje zůstalo, jak ale sami zmiňují, tlak na sebe vytvářet nechtějí.

„Půjdeme do turnaje s čistou hlavou a budeme se od tohohle chtít oprostit,“ hlásí Matěj Maštalířský, jeden z osmičky aktuálně nominovaných hokejistů, kteří na začátku tohoto roku vybojovali v Göteborgu bronzové medaile.

Právě na tomto turnaji ve Švédsku přitom potrápili řadu favoritů a ve čtvrtfinále vyřadili favorizovanou Kanadu.

Juniorské světové šampionáty ale bývají velmi odlišné tím, jak odcházejí silné ročníky. Tentokrát jsou v roli lídrů hráči narození v roce 2005, český tým má ale ve svém středu i řadu mladších hokejistů, včetně hradeckého útočníka Adama Novotného, který teprve v listopadu oslavil sedmnácté narozeniny.

A pro trenéra Patrika Augustu zatím přicházejí dobré zprávy. Vedle přípravného vítězství 5:1 nad Lotyšskem totiž může počítat s duem avizovaných tahounů, Eduardem Šalém a Adamem Jiříčkem.

Majitel posledních dvou medailí hokejové dvacítky Šalé musel poprosit vedení organizace Seattle Kraken, ve které působí, aby mohl na šampionát odcestovat. Jiříček se zase vrací po vleklých zdravotních problémech, které ho limitovaly jen na šest zápasů v kanadské juniorce.

„Jsem rád, že jsem zpátky a můžu hrát s klukama v nároďáku. Po návratu to není nejlepší, obzvlášť když je to taková doba, hokej jsem nehrál skoro rok. Ale byl jsem rád, že zase můžu hrát, užil jsem si to. Doufám, že vše půjde podle plánu a nebudou žádné komplikace s mým zdravím, budu všechno moct na sto procent odehrát a tahle smůla už mě nebude potkávat,“ říká Jiříček.

Jeho výkony bude na dálku sledovat i jeho spoluhráč z klubu a také majitel stříbra a bronzu z posledních dvou juniorských šampionátů Tomáš Hamara.

„Mají výborný tým, je tam pár kluků, kteří to minulý rok zažili, kvalitní trenéry. Doufám, že v tom budou pokračovat, do třetice jim to znovu vyjde a také přivezou medaile, věřím v to,“ usmívá se Hamara před mistrovstvím světa hokejistů do 20 let, které začne v kanadské Ottawě 26. prosince. Češi do něj vstoupí soubojem se Švýcarskem.

Program české reprezentacemistrovství světa hokejistů do 20 let v Ottawě (26. prosince 2024 - 6. ledna 2025, začátky SEČ): 26. prosince 23:00 Česko - Švýcarsko 28. prosince 19:00 Česko - Kazachstán 29. prosince 18:00 Česko - Slovensko 31. prosince 23:00 Česko - Švédsko