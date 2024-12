Legenda pardubického hokeje slaví 75. narozeniny. Martinec zářil v roli hráče i trenéra

Bývalý výborný hokejový útočník Vladimír Martinec slaví 75. narozeniny. Rodák z Lomnice nad Popelkou se výrazným způsobem zapsal do historie československého a pak i českého hokeje. Je trojnásobným mistrem světa, stříbro a bronz má z olympiády, další zlaté úspěchy sbíral i v roli trenéra, nechyběl ani u historického olympijského naganského úspěchu v roce 1998. Pardubice 18:05 22. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Legenda hokejových Pardubic Vladimír Martinec slaví 75. narozeniny | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Vladimír Martinec se narodil 22. prosince 1949 v Lomnici nad Popelkou, kde v sedmi letech začal s hokejem. A bylo to na zamrzlém rybníku, na kterém byl schopný strávit desítky hodin a právě to mu pak v jeho výjimečné kariéře pomohlo, aniž si to třeba při hraní s vrstevníky tehdy uvědomoval.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejová legenda Pardubic Vladimír Martinec slaví 75. narozeniny

„Nejlepší školou pro mě byly hodiny a hodiny hry na rybníce v Lomnici nad Popelkou. Běžně jsme přišli ve dvě, ve tři hodiny ze školy a hráli, dokud to šlo. Situace se tam měnily a my na to museli reagovat,“ vzpomíná Martinec.

Právě herní praxe z rybníku byla jedna z věcí, která z něj udělala jednu z nejvýraznějších postav historie československého hokeje. Svým soupeřům dokázal řádně zamotávat hlavu. V sedmdesátých letech byl na vrcholu, dvě olympijské medaile, jedenáct z mistrovství světa, čtyřikrát byl vítězem zlaté hokejky. Na světových šampionátech nastřílel 55 gólů.

Věrnost Pardubicím

Kariéru strávil v české nejvyšší soutěži, i když i on měl nabídku na to jít do zámoří, tam ale nikdy neodešel a to hlavně kvůli možným problémům. „Dostat tam manželku a děti, tak to by asi takový problém nebyl, ale co by zde zkoušeli moji rodiče a sourozenci, tak tomu jsem se chtěl vyhnout. Navíc rodiče nebyli už úplně nejmladší. Může se pak něco přihodit a vy se nemůžete přijet podívat. Pro mě to byla utopie,“ vysvětloval.

Po aktivní hráčské kariéře se dal Martinec na trénování. A nechyběl u zlatých úspěchů na přelomu tisíciletí - na olympiádě v Naganu i u tří titulů mistrů světa v řadě za sebou.

„Byly to krásné časy, i když raději vzpomínám na období, kdy jsem hrál. V době, kdy jsem trénoval, tak fungovala skvělá generace, která byla i v roce 1998 na olympiádě. Šlo o kluky, kteří chtěli hrát hokej a na přelomu tisíciletí dospěli k vrcholu. Byla radost s nimi pracovat,“

U hokeje je aktivní i teď, v Pardubicích je v roli poradce sportovního ředitele a Vladimír Martinec ani ve věku 75 let nechybí na žádném domácím zápasu Dynama.