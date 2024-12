VIDEO: Klobouk dolů, říká Hrabík o Jágrovi, který opět posunul rekord nejstaršího extraligového střelce

Moc snazších gólů asi Jaromír Jágr ve své kariéře nedal. V nedělním utkání proti Spartě na něj při přesilové hře obrana úplně zapomněla a nechala ho mezi kruhy. Jak se to může stát? A na co volný hráč myslí v takové chvíli? Na to odpoví olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka v úvodu pořadu Čistá hra výjimečně už v pondělí od 14 hodin na Radiožurnálu sport.

