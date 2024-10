VIDEO: Brankář Liberce Kváča daroval Spartě vítězství. V prodloužení předvedl nevídanou minelu

Petr Kváča v 11. kole Tipsport extraligy 63 minut držel naděje Liberce na překvapivé vítězství na ledě Sparty. Jenže pak udělal velkou chybu, když se nechal obrat o puk Filipem Chlapíkem a pro Romana Horáka už nebylo složité skórovat a rozhodnout u výhry Spartě 3:2 po prodloužení. Praha 15:42 14. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Liberce Petr Kváča v zápase proti Spartě | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Jak může k takové chybě dojít? Co se libereckému brankáři asi honilo hlavou? A co mu po tak smolně prohraném zápase můžou říct spoluhráči? Na to odpoví olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka v úvodu pořadu Čistá hra v úterý od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.

Pražská Sparta si po výhře za dva body upevnila třetí místo v extraligové tabulce, naopak Liberec po třetí porážce klesl až na dvanácté místo. Navíc podruhé v řadě prohrál zápas, který došel až do prodloužení nebo samostatných nájezdů.

Program 11. kola nejvyšší domácí hokejové soutěže zakončí duel Mladé Boleslavi proti Kometě Brno.