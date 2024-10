Hokejisté Českých Budějovic se odlepili ode dna tabulky, pomohla jim i neobvyklá trenérská výzva

Hokejisté Českých Budějovic v utkání desátého kola Tipsort extraligy vyhráli nad Kladnem 3:0. Na tým, kterému přímo na ledě šéfuje Jaromír Jágr, dorazilo 6 421 diváků. Skóre otevřel po 14 sekundách Filip Přikryl a dvěma góly pojistil výhru kapitán Milan Gulaš. Gólman Milan Klouček udržel podruhé v sezoně čisté konto. Po zápase se ale mluvilo i o jiné situaci. České Budějovice 16:20 12. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Českých Budějovic slaví gól | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: Profimedia

Zápas kromě tří gólů ovlivnila nepřehledná situace ze druhé třetiny, po které fanoušci Motoru slavili odvolání gólu Kladna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z Českých Budějovic, kde místní Motor přehrál Kladno

Útočník Kladna Antonín Melka dotlačil puk do českobudějovické branky, jenže po dlouhém uvažování lavička Motoru pomocí trenérské výzvy požádala o přezkoumání u rozhodčího a jeho video asistenta.

Na kontroverzní moment se podívejte zde.

„Rozhodčí stál za brankou a viděl to, poté tam říkal, ať hrajeme dál. Gólman puk nedržel a já mu ho dorazil mezi nohami. Ani jsem nepomyslel na to, že by gól neuznal. Bohužel si vzali výzvu, neuznali ho a neuspěli jsme,“ přiznal Melka své překvapení.

Hokejisté Sparty zvítězili ve šlágru kola na ledě Litvínova 4:2, dvakrát se prosadil Hyka Číst článek

O žádosti o přezkoumaní vyjímečně nerozhodli trenéři Motoru, ale dva nejzkušenější hráči - kapitán Milan Gulaš a Lukáš Pech.

„Stáli jsme u mantinelu a rozhodčí řekl, že viděl puk, tak to trenéři nechal být. Poté jsme to viděli na kostce Milan ale ihned říkal, ať si vezmeme video výzvu, že měl kotouč pod nohama. To rozhodnutí bylo správné,“ uvedl po zápase, ve kterém Motor přerušil sérii pěti utkání bez bodového zisku, útočník Lukáš Pech. Jediný jihočeský zástupce v soutěži vyhrál 3:0, získal tři body a opustil poslední příčku tabulky.

Tabulka Tipsport extraliga 2024/2025 (PLATNÉ K 12. 10. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Litvínov 10 7 0 1 2 31:21 22 2. HC DYNAMO PARDUBICE 10 5 1 2 2 27:25 19 3. HC Sparta Praha 9 6 0 0 3 27:12 18 4. BK Mladá Boleslav 9 4 3 0 2 23:18 18 5. HC Olomouc 9 5 0 0 4 22:22 15 6. Rytíři Kladno 10 4 1 1 4 25:28 15 7. HC Oceláři Třinec 10 3 1 3 3 25:23 14 8. HC KOMETA BRNO 10 3 2 1 4 23:25 14 9. HC Energie Karlovy Vary 10 3 2 0 5 28:29 13 10. HC VÍTKOVICE RIDERA 7 3 1 1 2 25:18 12 11. Bílí Tygři Liberec 9 2 1 3 3 21:27 11 12. Mountfield HK, a.s. 10 2 1 1 6 22:29 9 13. BANES Motor České Budějovice 9 3 0 0 6 16:23 9 14. HC ŠKODA PLZEŇ 10 1 2 2 5 17:32 9