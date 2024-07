V Grand Palais bude parádní atmosféra. Skvělé, že budu mít v Paříži rodinu, pochvaluje si šermíř Beran

„Ještě jsme byli na soustředění ve Španělsku, takže jsme ladili formu, tak jak bylo potřeba. Už se těšíme, až budeme na planši, všechno je připravené,“ říká legenda českého šermu Jiří Beran, který bude ve 42 letech soutěžit jak v jednotlivcích, tak v soutěži družstev.

Na tu se Češi kvalifikovali vůbec poprvé v historii a těší se, že právě v ní mají velkou šanci na úspěch. „Připravenější už nebudeme. Po soustředění jsme výborně naladění. Snad formu udržíme až do závodů,“ říká Jakub Jurka.

„Rozpoutáme tam totální peklo na planších v Grand Palais,“ doplňuje Jurku Martin Rubeš.

Rodina i kamarádi v Paříži

V Grand Palais se 28. července představí Beran s Jurkou v soutěži jednotlivců, 2. srpna pak nastoupí s Martinem Rubešem a Michalem Čuprem v soutěži družstev. Kvalifikovaných je pouze osm týmů a tak při případném úspěchu ve čtvrtfinále proti favorizované Itálii by rázem český tým bojoval o medaile. K tomu je ale potřeba nejen šermířský um, ale tak trochu štěstí a hlavně podpora na místě nebo z domova.

„Malá mi králíka nedala, ale přiletí se podívat na soutěž v individuálu. To je pro mě nejvíc, že budu mít rodinu v Paříži a budou sledovat, jak nám to půjde. Myslím si, že bude výborná atmosféra. V Grand Palais jsem to už zažil před čtrnácti lety na mistrovství světa. I teď se moc těším,“ říká Beran.

Jediný z kvarteta kordistů, který sebou nějaké talismany má, je Martin Rubeš, ale do kufru je balit nemusel. „Jako talismany si beru tady kluky. Nosí mi štěstí. Jinak mi přijede rodina, přítelkyně a nejbližší kamarádi, kteří mi budou fandit. Jsem šťastný a už aby to pořádně vypuklo,“ těší se Martin Rubeš.